謝霆鋒個唱「初戀情人」低調捧場　感性發文：25年沒見真的成熟了

謝霆鋒一連四場啟德體育園演唱會昨晚（27號）圓滿結束，自首場完畢後，連日來各社交平台被網民拍下的個唱視頻及觀眾後瘋狂洗版，「鋒」頭一時無兩。而無綫也順勢，在週末深夜時分再次重播霆鋒25年前的處男電視劇《撻出愛火花》，因而令不少網民都好奇，霆鋒當年的螢幕初戀女朋友楊張新悅，可有來捧場呢？

無綫最近在週末深夜時分再次重播霆鋒25年前的處男電視劇《撻出愛火花》。（劇集截圖）

楊張新悅演霆鋒師姐。（電視畫面）

成為經典CP。（電視畫面）

雖然《撻出愛火花》重播多次，但觀眾總是看不厭，當時飾演「趙嘉俊」的霆鋒只得18歲，而飾演「羅晶晶」楊張新悅都只是得22歲，兩人劇中由鬥氣冤家最後變成情侶，成為經典CP，每次劇集重播，除了勾起大家集體回憶，女主角楊張新悅都會在社交平台緬懷一番，而今年剛好是劇集播出25週年，也是霆鋒相隔25年再次再香港舉行個唱，所以別具意義。

今年是《撻出愛火花》播出25週年。（《撻出愛火花》劇照）

當年謝霆鋒只有18歲、張新悅只有22歲，更有傳二人在拍攝期間秘密拍拖。（《撻出愛火花》劇照）

而老拍檔開騷，楊張新悅當然也有入場支持，日前她在社交平台分享自己到啟德體育園觀賞霆鋒個唱的過程，片中楊張新悅說道：「你哋都問我會唔會去睇，我噚日終於去咗啦。可惜無《撻出愛火花》嘅主題曲《天空這麼大》，也沒有《如果只得一星期》，但係有《早知》（《撻出愛火花》插曲）。」

謝霆鋒日前相隔25年在啟德新場館開騷，楊張新悅也有入場支持。（資料圖片/葉志明攝）

楊張新悅也有入場支持。（微信截圖）

心情興奮。（微信截圖）

另外，楊張新悅也跟一眾觀眾一樣，用電話拍下演唱會的視頻，還同霆鋒的大型靚仔海報合照。她直言雖然無好近距離見到趙嘉俊，但已經係回憶滿滿，氣氛十分好：「趙嘉俊我也來看你啦，25年沒見真的成熟了。」網民紛紛留言：「《撻出愛火花》真的童年回憶」、「突然就淚目了」、「你係霆鋒嘅初戀情人喔。」

雖然沒能近距離見到霆鋒。（微信截圖）

但有靚仔海報合照。（微信截圖）

楊張新悅直言霆鋒成熟不少。（微信截圖）

當年有傳謝霆鋒與楊張新悅在拍攝《撻出愛火花》期間秘密拍拖。不過楊張新悅後來接受訪問時否認傳聞，指當年沒有跟謝霆鋒一起，只知道霆鋒有很多粉絲，當年自己也不知道什麼是追求，大家只是一起工作，遇到就點點頭，並沒有什麼現在所謂的追求舉動，故在她眼中不算追求，但有做朋友。

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楊張新悅多年後受訪時否認與謝霆鋒在拍攝《撻出愛火花》期間秘密拍拖。（IG圖片）