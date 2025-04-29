TVB學霸小花港大醫科畢業做醫生　壓力極大：一年360日都溫緊書

TVB卧虎藏龍，不少學霸隱身其中，參加《聲夢傳奇2》入行的趙小婷（Pamela），同時在港大讀醫，近日終順利畢業正式成為醫生﹗



TVB學霸醫科小花轉搞教育 賣自己DSE筆記要價$699

趙小婷 Pamela Chiu參加《聲夢傳奇2》入行。 (節目截圖)

趙小婷 Pamela兼顧讀書及唱歌。（IG：@pamsmusic）

趙小婷 Pamela兼顧讀書及唱歌。（IG：@pamsmusic）

趙小婷 Pamela兼顧讀書及唱歌。（IG：@pamsmusic）

趙小婷（Pamela）畢業於名校協恩中學的趙小婷（Pamela），參加比賽時就讀香港大學內外全科醫學士，已獲封「聲夢學霸」。她一直落力經營社交網，之前更曾更公開於教育平台上出售自己當年的DSE筆記，由最平$160至$699不等。

趙小婷 Pamela就讀香港大學內外全科醫學院。（IG：@pamsmusic）

趙小婷 Pamela就讀香港大學內外全科醫學院。（IG：@pamsmusic）

趙小婷不時分享DSE心得，更與狀元古冰心合作搞教育。（IG：@pamsmusic）

趙小婷賣DSE筆記要價$699。（官網截圖）

經過六年辛勞學習，趙小婷終順利畢業，她在社交網分享捱更抵夜終完成課程的心情：「我到而家都唔敢相信，原來我已經完成咗畢業試😭！！一直以嚟，喺社交媒體上都係分享我唱歌、旅行等等嘅開心片段，但其實我90%嘅時間都係花咗嚟讀書上📚自從clinical year開始，幾乎真係一年360日都溫緊書，只係好少將呢一面分享俾大家👉🏻👈🏻每一日就係為咗呢次嘅畢業試做好準備🩵💪🏻相信同各位即將要考DSE嘅中學生一樣～過程的確幾漫長，不過就算看似幾難捱，原來真係不知不覺就會捱過🥹信我😉係真㗎🙂‍所以祝各位努力為生活奮鬥嘅你哋，或者準備考試嘅學生，都可以繼續堅持落去，一定會得㗎！！」

趙小婷 Pamela香港大學內外全科醫學院畢業。（IG：@pamsmusic）

趙小婷 Pamela香港大學內外全科醫學院畢業。（IG：@pamsmusic）

趙小婷 Pamela香港大學內外全科醫學院畢業。（IG：@pamsmusic）

趙小婷 Pamela香港大學內外全科醫學院畢業。（IG：@pamsmusic）

趙小婷 Pamela香港大學內外全科醫學院畢業。（IG：@pamsmusic）

趙小婷 Pamela香港大學內外全科醫學院畢業。（IG：@pamsmusic）

趙小婷 Pamela香港大學內外全科醫學院畢業。（IG：@pamsmusic）

趙小婷 Pamela香港大學內外全科醫學院畢業。（IG：@pamsmusic）

趙小婷 Pamela香港大學內外全科醫學院畢業。（IG：@pamsmusic）