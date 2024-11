TVB學霸醫科小花轉搞教育　賣自己DSE筆記要價$699

TVB每年新人輩出,卧虎藏龍不少學霸隱身其中努力追演藝夢。2年前參加《聲夢傳奇2》的港大醫科生趙小婷(Pamela),賽前已經視為大熱門,最終取得第五名並簽約TVB。一直落力經營社交網的Pamela近日公布新發展,更公開出售DSE筆記標價$699。



趙小婷參加聲夢2加入TVB,早前都有出席台慶。(IG:@pamsmusic)

趙小婷 Pamela2年前參加《聲夢傳奇2》被捧為大熱之一。 (節目截圖)

趙小婷 Pamela現時就讀香港大學內外全科醫學院。(IG:@pamsmusic)

畢業於名校協恩中學的趙小婷(Pamela),現時就讀香港大學內外全科醫學士,參加比賽時已獲封「聲夢學霸」。早在15歲因翻唱Dear Jane「愛情三部曲」而爆紅,早在未參加《聲夢2》前已被TVB看中,曾經與星夢簽約,亦曾以網絡歌手身份亮相《勁歌金曲》,與JUDE(曾若華)合唱《零分》。先後翻唱過《It’s OK To Be Sad》和《勁浪漫 超溫馨》,在IG更獲本尊衛蘭和Gareth.T(湯令山)留言讚好。

趙小婷曾經以網絡歌手身份亮相《勁歌金曲》。(節目截圖)

趙小婷 Pamela現兼顧讀書及唱歌。(IG:@pamsmusic)

Pamela在《聲夢傳奇2》中認識不少戰友。(趙小婷IG:@pamsmusic)

Pamela繼續修讀醫科外,不時會身兼YouTuber,分享唱歌片段、醫科生日常Vlog及DSE心得等。Pamela早前宣布與去年星級狀元古冰心合作,將Pam music改名為「星邁教育」,有不少網上DSE課程,更將她當年考DSE的經濟科筆記以$699出售,筆記本寫滿Pamela讀書時的精要重點,不過有網民嫌開價太貴,又指她考完DSE已5年,質疑是否夠貼近試題。

趙小婷不時分享DSE心得,最近更與狀元古冰心合作搞教育。(IG:@pamsmusic)

