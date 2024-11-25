TVB學霸醫科小花轉搞教育　賣自己DSE筆記要價$699

TVB每年新人輩出，卧虎藏龍不少學霸隱身其中努力追演藝夢。2年前參加《聲夢傳奇2》的港大醫科生趙小婷（Pamela），賽前已經視為大熱門，最終取得第五名並簽約TVB。一直落力經營社交網的Pamela近日公布新發展，更公開出售DSE筆記標價$699。



趙小婷參加聲夢2加入TVB，早前都有出席台慶。（IG：@pamsmusic）

趙小婷參加聲夢2加入TVB，早前都有出席台慶。（IG：@pamsmusic）

趙小婷 Pamela2年前參加《聲夢傳奇2》被捧為大熱之一。 (節目截圖)

趙小婷 Pamela2年前參加《聲夢傳奇2》被捧為大熱之一。（梁碧玲攝）

趙小婷 Pamela現時就讀香港大學內外全科醫學院。（IG：@pamsmusic）

趙小婷 Pamela現時就讀香港大學內外全科醫學院。（IG：@pamsmusic）

趙小婷 Pamela現時就讀香港大學內外全科醫學院。（IG：@pamsmusic）

趙小婷 Pamela現時就讀香港大學內外全科醫學院。（IG：@pamsmusic）

畢業於名校協恩中學的趙小婷（Pamela），現時就讀香港大學內外全科醫學士，參加比賽時已獲封「聲夢學霸」。早在15歲因翻唱Dear Jane「愛情三部曲」而爆紅，早在未參加《聲夢2》前已被TVB看中，曾經與星夢簽約，亦曾以網絡歌手身份亮相《勁歌金曲》，與JUDE（曾若華）合唱《零分》。先後翻唱過《It’s OK To Be Sad》和《勁浪漫 超溫馨》，在IG更獲本尊衛蘭和Gareth.T（湯令山）留言讚好。

趙小婷曾經以網絡歌手身份亮相《勁歌金曲》。（節目截圖）

趙小婷（右二）曾經出席星夢娛樂活動。（TVB Music Group Facebook圖片）

趙小婷 Pamela現兼顧讀書及唱歌。（IG：@pamsmusic）

趙小婷 Pamela現兼顧讀書及唱歌。（IG：@pamsmusic）

Pamela在《聲夢傳奇2》中認識不少戰友。（趙小婷IG：@pamsmusic）

Pamela在《聲夢傳奇2》中認識不少戰友。（趙小婷IG：@pamsmusic）

Pamela繼續修讀醫科外，不時會身兼YouTuber，分享唱歌片段、醫科生日常Vlog及DSE心得等。Pamela早前宣布與去年星級狀元古冰心合作，將Pam music改名為「星邁教育」，有不少網上DSE課程，更將她當年考DSE的經濟科筆記以$699出售，筆記本寫滿Pamela讀書時的精要重點，不過有網民嫌開價太貴，又指她考完DSE已5年，質疑是否夠貼近試題。

趙小婷不時分享DSE心得，最近更與狀元古冰心合作搞教育。（IG：@pamsmusic）

趙小婷不時分享DSE心得，最近更與狀元古冰心合作搞教育。（IG：@pamsmusic）