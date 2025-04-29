蔡瀾身體情況欠佳入ICU　留醫深切治療部秘書3字形容情況

83歲的香港四大才子之一蔡瀾最近被指身體出現問題，情況欠佳至需留醫深切治療部。有報道表示曾聯絡蔡瀾的秘書了解其情況，秘書回覆指蔡瀾是老毛病：「老毛病休息一下就好，沒大礙的不用擔心。」

83歲的香港四大才子之一蔡瀾最近被指身體出現問題，情況欠佳至需留醫深切治療部。(微博圖片)

蔡瀾的社交平台非常活躍，不時會更新其動向及吃喝玩樂心得，但他最後一次更新是3月21日，他在微博直播暢談自己喜歡的麵食，而他停更一段時間，情況令人擔心。兩年前蔡瀾太太在家中跌倒，當時心急救太太他亦不慎跌傷，髖關節碎裂需接受手術，但是期間太太離世令他人生觀產生變化。

蔡瀾最後一次更新是3月21日，他在微博直播暢談自己喜歡的麵食。(微博圖片)

蔡瀾摒棄舊屋所有東西，決意搬到酒店的海景套房，面對著他自小就喜歡的維多利亞港，他更揚言死後希望將骨灰撒在海上。而他的衣食住行方面則由秘書、管家及工人等人照料，每月花50萬聘請8人團隊照顧自己。

蔡瀾摒棄舊屋所有東西，決意搬到酒店的海景套房，面對著他自小就喜歡的維多利亞港。（影片截圖）

蔡瀾除了搬到酒店居住外，更已看破凡塵，早前他推出最新自傳《活過》。他直指自己本來不想寫，但最後卻推出了的原因：「這是我最新作品，本來不想寫，現在又覺得無所謂，有一次坐飛機遇到氣流，旁邊的外國人驚到不得了，我繼續飲酒毫不在意，危機過後他問我『喂老兄，你死過？』，我搖搖手告訴他『我活過』，所以這本書就叫《活過》，從童年到現在，毫無保留的自傳。」