黃子韜認投入幾個億做衛生巾生意　不怕被抨擊：一輩子都會做下去

富二代男星黃子韜早前宣布進軍女性市場開設透明化衛生巾工廠，推出衛生巾品牌「朵薇」，引起不少網民關注。而近日他出席生日會活動時就透露，自己已投入幾個億很認真在做這件事情，強調絕不會讓消費者失望，而且在生日會上他還為粉絲們送上自家衛生巾作伴手禮，相當有心，令大家紛紛激讚。

黃子韜近日舉行生日會活動。（微博圖片）

從收購工廠到進行設備升級及技術改造，黃子韜投入了不少資金及努力，他在生日會上表示：「我們現在已經進去幾個億了，從收購工廠已經投入很多錢了，所以這個東西，我相信這產品剛問世的時候，絕對不會讓所有的消費者失望，這是我一輩子都會做下去的事情，不管大家怎麼說，抨擊我還是怎麼，我都不在乎。」而該工廠的流程全採取自動化，僅有包裝環節只需人手輔助而已，消費者甚至可以透過專屬的軟件監看生產過程。

黃子韜不時直播透露衛生巾生意進度。（微博圖片）

黃子韜展示工廠內的環境。（微博圖片）

而在早前他已透過直播發放5萬份衛生巾給女性朋友作試用，而在是次在生日會上他又臨時作調動，準備多份衛生巾送給粉絲作伴手禮，令大家都覺得他很暖心，激讚他真的很認真在做衛生巾這件事情，對他非常有信心。另據內地媒體報導指出，「朵薇」衛生巾計劃在5月下旬正式售賣及開放工廠參觀預約。