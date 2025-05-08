汪小菲新歡馬筱梅Mandy列3點否認醜聞　叫床聲大、劈腿3男都是假?

已逝女星大S的前夫汪小菲，再婚台灣網紅馬筱梅（Mandy），小倆口將在大陸北京補辦婚禮，不料，Mandy遭前夫Robert爆料她婚內出軌、叫床聲太大，後來大陸網友整理出她劈腿3男；對此，馬筱梅也發出3點聲明反擊了。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 7

據《三立新聞網》報導，馬筱梅對此提出3點聲明，第1點嚴正解釋：

「拍攝婚紗是幫佳能拍攝的，那位男士是和我們一起拍攝扮演新郎的人，而朋友為何會那樣寫小情侶？是因為那位朋友本身就是化妝師，當天拍攝的時候她也在，所以聚餐時才會那樣寫並沒有別的意思，聚餐同時還有好幾位朋友一起在場，請不要帶給無辜的人困擾。還有數字男就是普通朋友，你我看到四宮格里面有打馬賽克的那位女士並不是我，是人家那時候的女友。」



【圖輯】點圖放大看疑似是馬筱梅被外流的「大尺度照片」👇👇👇

+ 11

針對前夫曬出2023年法院不起訴處分書，緣由為Mandy曾告其友人蔡女誹謗，而法院認定案中所述Mandy「帶不同男性回家過夜」、「噪音擾民」屬實，最終判決蔡女無罪，前夫更直指「叫床聲大到鄰居都聽得到」；她則提出第2點聲明：

「那份法院判決書我告的是惡意誹謗，當初我不知情那位網友是誰？所以直接去警察局報案，後來立案開庭後才知道是前任的朋友，那位被告是鄭先生前女友的朋友，後來這位被告跟鄭先生前女友吵架後，反而他們兩個成為好朋友，好到哪種程度我不確定，後來檢方問被告，被告說他不是惡意誹謗，因為東西是前任給他的，再加上我是公眾人物，有可受公評之事，所以檢方才駁回不認定她是惡意。」



【圖輯】點圖放大看更多Mandy（馬筱梅）照片👇👇👇

+ 13

最後，她也提出第3點聲明，強調：

「其實後來我可以再上訴或對前任提告，但我真的很失望，沒有想過多年沒有連繫的人會做這種事，加上後來因為工作忙碌，我就先把案子擱一邊，直到過了追訴期，對方卻在婚禮前做這種事，並且是有意的在微博發表，你覺得基於什麼他們要在這時候出現？」



大陸網友挖出疑似她2020年到2023年已婚期間，與3名男子重疊約會的照片證據。（微博圖片）

事實上，Robert近日多次爆料，表明離婚牽扯的太多人，並附上多張對話截圖，可見Mandy在婚後被櫃檯管理人員爆料，經常帶不同男人回家，還因為「叫床聲太大」被鄰居投訴，而他與Mandy對質後，女方卻回「拜託請不要逼死我」且憤而提告，最後被以不起訴處分，不過，他直言依舊處在被恐嚇的折磨當中；隨後，大陸網友挖出疑似她2020年到2023年已婚期間，與3名男子重疊約會的照片證據。

延伸閱讀：

30秒變出1200萬！甲山林集團創辦人祝文宇涉炒股「神速交保」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】