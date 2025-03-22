大S病逝後S媽向汪小菲討750萬？對話圖流出　意外曝大S臨終遺願

大S（徐熙媛）過世，前夫汪小菲雨中痛哭、機場鞠躬，各種深情表現，怎料爆出他深夜打電話咆哮S媽（黃春梅）。



對此，台灣狗仔葛斯齊挺汪小菲，反控S媽、小S（徐熙娣）一家「別再噁心了」，甚至PO出私下對話，卻意外曝光大S遺願，原來大S早已安排好一切，保護S媽、孩子！

台灣狗仔葛斯齊挺汪小菲，反控S媽、小S（徐熙娣）一家「別再噁心了」，甚至PO出私下對話（Facebook@葛斯齊）

台灣狗仔葛斯齊挺汪小菲，反控S媽、小S（徐熙娣）一家「別再噁心了」，甚至PO出私下對話（Facebook@葛斯齊）

大S在2月3日火化前，S媽第一時間通知汪小菲。沒想到，汪小菲卻深夜打電話痛罵S媽，不斷咆哮，讓S媽無奈直喊「對我瘋狂大罵。」

對此，葛斯齊加入戰場，突在Facebook砲轟S家，

「那一家人別再噁心了！是要所有天譴到妳們一家身上才會檢討嗎？死一個還不夠？ 逼我拿出東西嗎？ 給你體面，不要臉我就不客氣了，要不要臉，憑什麼和人家要750萬（折合約177萬港元），噁心。」



另外，葛斯齊還曬出S媽與汪小菲私下對話，討論大S後事。畫面中可見，S媽先透露「安排私人飛機中」；汪小菲則是反問「什麼時候回來，我沒有日本簽證」。

S媽則是回應，

「熙媛的遺願，放掉恩怨情仇，希望你好好照顧孩子，兩孩子都陪媽媽到最後上天堂，他們兩個都忽然懂事了」



表達大S人生最後心願，原來大S生前早已安排保護S媽、孩子，希望汪小菲可以放下仇恨。

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對此，汪小菲回覆，

「她（大S）說什麼了嗎，您注意身體，我現在飛機上回台北等他們，給她買個大的墓地吧，別放在牆上。」



此次S媽、汪小菲開戰，意外曝光大S遺願。

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