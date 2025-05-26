徐子淇與李家誠4名仔女罕有於李兆基紀念展曝光：佢好錫屋企人

前藝人徐子淇的家翁李兆基於3月17日逝世，他創立的集團恒基早前為他舉辦紀念展，展出他的金秤、懷錶、孫兒百日宴的演講辭等有紀念領值的物品。昨日（25日）TVB播出《李兆基博士紀念特輯 • 和光同塵》，就講到這個紀念展，當中播出的畫面更有李兆基的孫兒們的合照，徐子淇的4名仔女亦罕有曝光。

李兆基創立的集團恒基早前為他舉辦紀念展，展出他的金秤、懷錶、孫兒百日宴的演講辭等有紀念領值的物品。(節目截圖)

當中播出的畫面更有李兆基的孫兒們的合照，徐子淇的4名仔女亦罕有曝光。(節目截圖)

當中播出的畫面更有李兆基的孫兒們的合照，徐子淇的4名仔女亦罕有曝光。(節目截圖)

當中播出的畫面更有李兆基的孫兒們的合照，徐子淇的4名仔女亦罕有曝光。(節目截圖)

節目中，李兆基的媳婦徐子淇亦有現身講到與家翁之間的事情，徐子淇表示李兆基最喜歡就是滑雪及打高爾夫球：「佢一玩起上嚟就好有童真，佢亦都係一個好準時嘅人，佢身上面一定陀住呢啲陀錶仔。我哋都覺得佢好犀利，因為佢隻眼好利，我哋都話：『嘩！點睇到？』」

徐子淇表示李兆基最喜歡就是滑雪及打高爾夫球。(節目截圖)

徐子淇表示李兆基最喜歡就是滑雪及打高爾夫球。(節目截圖)

徐子淇拿起一盒餅向大家介紹是李兆基最喜愛的餅：「佢好鍾意食呢個餅，當然啲小朋友都好鍾意食啦，佢以前就成日會攞出嚟請小朋友食。」她指家翁隔了一段時間後就拿出了印有他樣子的盒子出來，徐子淇他們都感到驚訝為什麼盒子上印有家翁的樣子，原來是家翁與公司合作推出了有他樣子的餅乾，徐子淇指小朋友曾以為餅廠是李兆基開的：「佢哋成日問可唔可以攞多啲餅食，我話唔得，唔可以食咁多，佢話爺爺開㗎嘛，我話唔係啊！爺爺印咗佢個樣落去咋。」

徐子淇拿起一盒餅向大家介紹是李兆基最喜愛的餅。(節目截圖)

原來是家翁與公司合作推出了有他樣子的餅乾，徐子淇指小朋友曾以為餅廠是李兆基開的。(節目截圖)

紀念展策劃人Charles在李兆基的辦公室中找到一份疑似是講稿的紙張，於是交給徐子淇，她即問：「係咪我個仔建熹個百日宴？」徐子淇大讚家翁是一個很疼愛家人的人，她拿著講稿都不禁感動起來：「我都估唔到佢仲keep住呢張。」

紀念展策劃人Charles在李兆基的辦公室中找到一份疑似是講稿的紙張，於是交給徐子淇。(節目截圖)