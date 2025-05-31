百億女友激罕現身為張新悅慶生　為富商誕四胎仍未婚無阻富貴生活

現年46歲的台灣女星吳佩慈當年以「九頭身美少女」之稱出道，但自從與百億富商男友紀曉波拍拖後即淡出演藝圈，並為對方誕下兩子兩女，定居香港。雖然兩人至今仍未結婚，但吳佩慈一直過着豪門少奶奶的生活，不時大曬貴婦生活，不過自紀曉波爆出財務風波後，吳佩慈亦轉趨低調，極少更新社交平台，亦未有公開露面，猶如神隱。不過近日好友張新悅（前名張燊悅）49歲生日，吳佩慈就現身生日聚會！

吳佩慈有「九頭身美少女」之稱。（視覺中國）

吳佩慈有「九頭身美少女」之稱。（視覺中國）

吳佩慈有「九頭身美少女」之稱。（視覺中國）

吳佩慈。（IG@pace_wu）

身形依然好Fit。（IG@pace_wu）

吳佩慈與百億富商男友紀曉波（右二）育有兩子兩女。（微博@吳佩慈）

吳佩慈一直過着豪門少奶奶的生活。（小紅書圖片）

吳佩慈一直過着豪門少奶奶的生活。（IG@pace_wu）

今日（31日）吳佩慈在IG限時動態分享了為張新悅提早慶生的合照，相中所見，眾人送上蛋糕及鮮花，吳佩慈坐在張新悅身邊，留了一頭長直髮和空氣瀏海，無論造型及外貌都十分年輕，完全不似四孩之母！

吳佩慈在IG限時動態分享了為張新悅提早慶生的靚相。（IG截圖）

Keep得好！（IG截圖）

去年亦有為張新悅慶生。（IG截圖）

私交甚篤。（IG截圖）

私交甚篤。（IG截圖）

張新悅（前名張燊悅）與曾任教育局政治助理的區議員老公楊哲安（Jeremy）2007年結婚，先後誕下4位千金。（IG@nicolacheungyoung）

張新悅。（IG@nicolacheungyoung）

吳佩慈息影後專心照顧家庭，她亦母憑子貴，獲贈珠寶、名牌服飾及豪宅等等，有傳她名下擁有多幢物業，包括在2016年以3.3億港元購入西半山瀚然50樓及51樓兩層全海景的特色戶等，甚至有報道指她的身家高達59億元。近年紀曉波多次捲入財務風波，但吳佩慈依然過着富貴生活，似乎未有受影響，去年3月她驚喜現身蘇打綠香港演唱會，同年8月在深圳被捕獲帶囡囡參加夏令營。今年2月大S徐熙媛在日本不幸病逝，吳佩慈亦有發文悼念摯友，本月初吳佩慈在IG曬出一張與大S的合照，寫道：「失去妳的我，真的好痛！」如今吳佩慈開心為好友慶生，看來心情已平復，走出傷痛！

依然富貴！（IG截圖）

去年3月吳佩慈驚喜現身蘇打綠演唱會。（小紅書圖片）

帶埋兩個囡囡去睇騷。（小紅書圖片）

去年8月在深圳被捕獲。（小紅書截圖）

去年8月在深圳被捕獲。（小紅書圖片）

吳佩慈與閨密賈永婕到新加坡睇Taylor Swift演唱會，因衣着寬鬆引來外界猜測她懷第五胎。（Facebook@賈永婕）

依然好靚！（小紅書圖片）

生日會。（小紅書圖片）

生日會。（小紅書圖片）

吳佩慈（IG@pace_wu）

長腿！（IG@pace_wu）