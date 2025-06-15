「老餅港姐」喜獲視帝提攜首次出任廣告代言　視帝慶幸逆市有工開

2021年香港小姐季軍暨友誼小姐，現年31歲的邵初，她一直都被網民取笑是「老餅港姐」，但她沒有因此而氣餒，終於在劇集《巾幗梟雄之懸崖》中捱出頭。邵初去年加入《愛．回家之開心速遞》後，憑Minnie一角成功入屋，工作量大增。近日她就為美容集團旗下的美容新店首次出任廣告代言人。而視帝陳山聰亦是品牌代言人之一。

邵初。

陳山聰與邵初成同為該美容集團的品牌代言人，他們都代表住自信、專業同幸福感，與品牌一直堅持「Glow Inside and Out」由內而外發光的概念不謀而合，追求由內到外嘅美麗，每一步都充滿幸福與自信，成就獨一無二的自己。而在經濟差的大環境氣氛下，陳山聰好就表示開心有廣告代言，還有平面拍攝、剪綵，不只是網上廣告。

陳山聰。

一向以凍齡外貌著稱的山聰透露，除了堅持跑步運動外，品牌的膠原蛋白療程是他的秘密武器，陳山聰說：「昨天才剛做完療程，肌膚立即水潤有光澤，現在男士保養已成趨勢，要多做保養應付香港又濕又乾的天氣。今次Obliss邀請我成為代言人，感榮幸萬分，得悉他們同步需要女代言人，馬上就想到邵初，其實今次是我第一次同阿初合作，平時在公司碰到她都是宴會上，今次初次合作已經覺得她很精緻，是位骨子裏美人。」

邵初與陳山聰。

港姐出身的邵初外型出眾，散發高貴優雅氣質，如同品牌理念一樣，由內到外發光發亮，由內靚到外。而今次有幸成為代言人亦時邵初首個廣告，所以必須感謝山聰提攜，邵初說：「山聰一直是偶像，所以初次合作，十分緊張。」山聰則踢爆邵初在拍攝時，不時都問「山聰我可以拍你手、搭你膊頭映嗎？」，男女角色互換，可愛有禮。邵初則大讚山聰貼心窩心，對所有人也很真誠。

邵初與陳山聰。

至於作為港姐，如何令自己「keep住靚」，邵初直言自己自律性甚高，同時會利用美容儀器配合，定期做不同療程，說：「除了嚴格控制飲食和定期運動外，我最愛Obliss的緊緻療程，特別針對bye bye肉，有些情況是機器才能真正幫到忙。」

邵初與陳山聰。

適逢父親節前夕，剛從美國返港及正在拍攝微電影的山聰透露：「已經收到兒子Jaco親手做的小禮物，明天都應該在家食飯，所以已經同劇組表示希望能早點收工。」邵初則表示正忙於拍攝處境《愛回家》，好幸福可以和前輩歐瑞偉合作成為冤氣CP，最近也和歐瑞偉努力研究，期待合作上有更多火花和驚喜帶給觀眾。