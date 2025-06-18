刑偵12｜鄧美欣柔弱外表演英氣督察曾懷疑人生　獲總監製一句點醒

TVB熱播劇集《刑偵12》近日迎來大結局，劇情反轉不斷，網民熱議演員們的出色表現，其中飾演林保怡身邊女警的鄧美欣（Venus），雖然角色無太多對白，但透過細微表情和動作，成功讓觀眾記住這位「林保怡身邊的女警」。

2018年，鄧美欣參選香港小姐，雖未躋身三甲，但仍獲TVB簽約，並從《娛樂新聞台》外景主持轉戰劇組。參演作品有《星空下的仁醫》、《逆天奇案2》、《新聞女王》等熱門劇集，角色多以專業人士為主，如護士、記者等。

鄧美欣柔弱外表演Madam曾懷疑人生。

抱住一個不服輸的心進劇組

外表柔弱的鄧美欣獲劇組睇中演出英氣十足的高級督察時，連她自己都感到意外。但這個看似文靜的女孩，骨子裡卻藏著一股不服輸的勁「接到通知要演林保怡身邊的女警時，我興奮到跳起來！這可是向資深演員偷師的絕佳機會。但當周圍人都質疑『她怎麼演得出督察的氣場』時，我暗下決心：一定要讓所有人刮目相看。」

僅有幾天準備時間，鄧美欣開啟了瘋狂的「惡補模式」。反覆觀看《陀槍師姐》，卻發現滕麗名的英氣、蔡少芬的颯爽難以複製 。嘗試模仿關詠荷的剛柔並濟，又覺欠缺那份沉穩。參考薛凱琪的甜美演繹，卻與角色調性不符。最終，她在佘詩曼的兩個經典角色中找到靈感——既有《法證先鋒II》Madam Ma的專業幹練，又帶《使徒行者》釘姐的鮮活個性 「當初得到太多的否定，我就同自己講，不要抱住過份擔心的心態，將這次機會視為一個挑戰，角色是做另一個人格，帶住另一個Venus 人格進劇組。」

鄧美欣很用心演好這個角色。

壓力爆煲 低谷中沉澱

在內地劇組封閉拍攝近三個月的鄧美欣，坦言這段「困獸鬥」般的經歷成為她演藝與人生的關鍵轉捩點，「第一次長時間離家，差不多日日在劇組，見唔到家人朋友，情緒不斷累積。」她回憶道，「加上對自己表現不滿意，有時連一句對白都要NG無數次，挫敗感幾乎將人淹沒。」

然而，這段低谷卻成了最好的磨練。她特別感激監製和導演的耐心指導：「每次NG或遇到問題，他們都不厭其煩地解答，甚至主動回放片段，逐一點出我演技上的不足。」這種嚴苛卻充滿善意的教導，讓她學會在壓力中沉澱，將困境轉化為成長的養分。

鄧美欣演技備受讚賞。

三個月的蛻變 破繭成長

對鄧美欣而言，這段密集拍攝的時光，既是演藝路上的重要里程碑，更是一份意想不到的禮物。「很多時候，人總會逃避面對自己的弱點，但這三個月，逼着我直視所有不足。」她坦言，在片場的日子，除了拍攝，她也會坐在mon前，仔細觀摩資深演員的演技。「休息時，前輩們更會主動分享演技心得，每一句提點都讓我獲益良多。」

演藝之路，實力固然重要，但機緣與貴人同樣關鍵。能加入這個劇組，遇上傾囊相授的監製和導演，鄧美欣深感幸運：「他們的指導，徹底改變了我對演技的認知。」人生高低本就難辨，但能在過程中汲取養分，才是真正的收穫。正如她所說：「與其糾結成敗，不如專注成長——這才是這段旅程教會我最珍貴的事。」

鄧美欣演英氣十足的高級督察。

曾一度懷疑自己總監製一句點醒

回到香港外景時，有一刻突然間覺得自己很失敗。「已經拍攝了兩個多月，還拿捏不到角色，」她回憶道，她終於鼓起勇氣，向身旁的總監製坦承：「我覺得自己整套劇做得很差，完全達不到預期⋯」出乎意料的是，總監製沒有責備，只是平靜地說：「這是必經的過程。當你之後的角色越來越重，對白越多的時候，你就會慢慢拿捏得到。」這番話，像一盞突然點亮的燈。

「那瞬間，我忽然懂了什麼叫『成長』。從沒有人這樣肯定過我的『過程』而非『結果』。」這份理解，讓她暗自立誓：絕不再讓緊張和懷疑毀掉機會。鄧美欣直言是很大的鼓勵，代表她一個成長的階段，多謝一路走來給予她機會和鼓勵的監製。同時這段時間讓她得到一個很想珍惜下一個機會的心。沒料想完這個，很快就遇到機會拍《正義女神》，雖然對白不多，但鄧美欣已經很珍惜，要做好它，不要再因為不自信和緊張而令到自己後悔。

鄧美欣備受網民喜愛。

歷經數年演藝生涯的起伏，鄧美欣在得到與失去間悄然蛻變。談及令她感受最深的《刑偵12》，「失敗、學習、重來」 這三個詞語是她得到的最大收穫，六個字凝練了這段旅程的饋贈。她説：「演員的本分是做好功課詮釋角色，但若在起點就患得患失，思慮過度反而會畫地為牢——最大的對手從來都是自己。」

從港姐到演員，鄧美欣一步步證明自己的實力。在《刑偵12》中，她雖非主角，卻以紮實演技贏得觀眾認可。正如她所說：「高低有時難分，從中收穫先係最重要。」這位低調的小花，正默默在TVB劇集中綻放光芒。