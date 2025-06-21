TVB一哥兒子結業禮獲獎興奮過拎視帝︰今次真係光宗耀祖

視帝陳山聰於2019年迎娶拍拖5年的圈外女友何麗萍（Apple）。翌年一索得男，添寶貝仔陳霆軒（Jaco）。轉眼間Jaco K2畢業，日前結業禮上勇奪獎項，令山聰眉開眼笑高呼：「真係光宗耀祖﹗」



陳山聰跟囝囝Jaco成個餅印。（IG：@joelshanchung）

仔仔Jaco四歲時在台上已經「有模有樣」，難怪陳山聰都說要退休。(小紅書圖片)

陳山聰囝囝Jaco結業禮領獎。（IG：@joelshanchung）

陳山聰囝囝Jaco結業禮領獎。（IG：@joelshanchung）

陳山聰囝囝Jaco結業禮領獎。（IG：@joelshanchung）

陳山聰與太太抽空出席Jaco結業禮，早早霸定第一排見證兒子領獎。留有捲捲曲髮的Jaco相當醒目淡定，令山聰相當感動：「大佬今次真係光宗耀祖🏆K2結業禮陳霆軒同學「勤學獎」🏆我同媽媽都非常感動🥹希望你繼續努力探索呢個世界，努力讀書🤘🏿快樂健康開心成長💜#k2結業禮 #迎接最後一年K3 #勤學獎 #孝感動天 #今晚食牛雜慶功😆」

陳山聰興奮指囝囝Jaco「光宗耀祖」。（IG：@joelshanchung）

陳山聰興奮指囝囝Jaco「光宗耀祖」。（IG：@joelshanchung）

陳山聰興奮指囝囝Jaco「光宗耀祖」。（IG：@joelshanchung）

陳山聰興奮指囝囝Jaco「光宗耀祖」。（IG：@joelshanchung）

陳山聰興奮指囝囝Jaco「光宗耀祖」。（IG：@joelshanchung）

陳山聰興奮指囝囝Jaco「光宗耀祖」。（IG：@joelshanchung）