盧冠廷遺憾未見過生母　指對方曾到舖頭找他卻不願相認：唔會嬲佢

盧冠廷（LoLo）一連兩場紅館演唱會《My Music．My Life 盧冠廷一生所愛演唱會2025》昨晚（22日）舉行尾場，今次是他第四次於紅館舉行個唱，亦是最後一次。他與最佳拍檔兼太太唐書琛在台上放閃，播放打情罵俏錄音，而在後台二人繼續放閃，一齊受訪，盧太表示自己今晚變成了LoLo的小粉絲，又應傳媒要求錫錫，不過只是內斂地錫手，但足見二人非常恩愛。

盧冠廷演唱會｜完成最後紅館一生無憾 憶26歲獲世一獎無人陪慶祝

盧冠廷與太太唐書琛，台上台下都在放閃，羨煞旁人。（鄧穎琪攝）

盧太表示自己今晚變成了LoLo的小粉絲，又應傳媒要求錫錫，不過只是內斂地錫手，但足見二人非常恩愛。（鄧穎琪攝）

二人一同受訪，盧冠廷指自己完成最後一次紅館個唱，心情開懷、放鬆，之後希望可以去外地休息和放假，什麼都不管，又說：「完結咗呢個任務，係我人生最後嘅成績表、考試。（唐書琛：唔係最後！）紅館最後，呢個考試嚟，我合格咗好開心。」講到全晚最難忘一幕，他說必定是全場大合唱《陪著你走》：「作為一個音樂人，有咁多人，九千人唱歌俾你聽，呢個真係好幸福！呢首係香港嘅歌，《陪著你走》幼稚園畢業又唱，結婚又唱，好開心我同唐書琛可以寫到呢隻《陪著你走》畀香港人，好開心。」

講到全晚最難忘一幕，他說必定是全場大合唱《陪著你走》：「好開心我同唐書琛可以寫到呢隻《陪著你走》畀香港人，好開心。」（鄧穎琪攝）

盧冠廷指自己一定有唔捨得，但今次紅館檔期足足Book了9年，他說自己9年後應該冇力唱。（鄧穎琪攝）

一向含蓄、從未講過「I love you」的唐書琛，直言自己變了老公小粉絲，她說感覺如像初初認識盧冠廷一樣，當年已是對方小粉絲，今晚仿如回到青春。盧盧甜笑說：「咁冧嘅今晚講嘢！未聽過真係。」盧太說自己在家中講很多甜蜜說話，只是沒有公開講，盧盧接話：「呢啲說話對我嚟講真係好Touching，喺屋企唔會講呢啲說話，見到大家喺咁多人面前先講呢啲說話，好珍貴㗎對我嚟講，永遠記得。」記者問到他最想聽哪句，他表示：「你一生人都唔同我講I love you嘅，講啦！」但盧太只含蓄地用手比出心形手勢，LoLo：「死都唔肯講！（記者：你同佢講囉。）我成日講啦，我日日都講。」太太於是終於害羞吐出一句：「錫晒你！錫晒你！」

盧太怕醜不肯說「I love you」，只含蓄地用手比出心形手勢，盧冠廷說：「死都唔肯講！」（鄧穎琪攝）

演唱會上，盧冠廷亦談到另一位家人——媽媽，他落淚談到一段往事，指自己常向爸爸問起媽媽的照片，但對方只答「好，我搵吓。」惟自己從未見過生母或其照片一面，他黯然表示：「喺我音樂路途上，如果有個媽咪陪我一齊，係一件非常好嘅事，可惜我從來未見過佢。」他激動唱完《酒矸徜賣無》後，更說：「我相信每個人都有佢嘅遺憾，我最大嘅遺憾，就係我唔知道我媽咪係邊個。」問他會否考慮透過傳媒公開呼籲生母聯絡自己，他表示：「媽咪已經唔喺度。」

盧冠廷心痛演繹《酒矸倘賣無》，為從未見過生母感遺憾。（鄧穎琪攝）

LoLo解釋自己未能見到母親一面，但對方原來曾在三個朋友陪同下，去他開設的餐廳找他，過程中未有表露身份：「我覺得係佢，你點會嚟兩次入去西貢間舖頭搵我？一個老人嚟㗎喎，點解會入嚟搵我？Susan斟杯水俾佢，佢坐低，好似飲新抱茶咁，唔識㗎喎，打電話同我講，佢話由細睇到我大，我從未見過佢，我話你同我爹哋咁熟，我請你食餐飯啦auntie，佢話唔使喇，你話佢係咪我媽咪吖？（記者：佢有嘗試搵你，但係冇同你相認返）我唔知點解，去到舖頭喇已經，可以見我喇。」

唐書琛補充，事件大約發生在10年前，當時只有自己在舖頭，老公在家，但因為自己有偵探頭腦，從蛛絲馬跡察覺有異樣，「我覺得好似係佢，因為好奇怪成個事情發生，有時直覺好準，直覺覺得係通常都會係。」她又說，當時對方說的話，好像與盧冠廷很熟，使她感到奇怪，唐書琛指：「我就話，Auntie你嚟搵盧冠廷，佢唔喺度，佢喺屋企，不如我幫你打電話俾畀佢，同佢傾吓偈，佢話好呀，打電話，打咗一句，Auntie講嘢，佢（盧冠廷）就話Auntie咁耐我哋未見過，你又嚟咗搵我，我請你食餐飯啦。」盧冠廷接話：「佢話唔使喇。」

盧冠廷生母曾在約10年前去過他的店，但未有表露自己身份，不過唐書琛察覺她有異樣，直覺她應該便是盧冠廷媽媽，於是安排二人講電話。（鄧穎琪攝）

盧冠廷說，他只是從電話與對方對話，但未有見到真人，他說：「我媽咪一定係好靚，一個老人，喺個機（閉路電視）個畫面睇落去睇到個老人，着啲衫咁靚。」他有八成肯定對方是自己生母，相信對方不肯見自己是因為怕會喊，「佢驚佢會喊，講一兩句佢一定喊。」被問若果可以再接多次電話，會否想親口說一聲「媽咪」，他謂：「佢物質上好有錢，佢唔需要任何嘢，佢嚟搵我係想聽到我嗌聲媽咪，我相信佢係咁，真係好可惜……」當問到有什麼想跟媽媽說，他表示：「我一生人所有嘅獎項，冚嘭唥畀晒佢。」

盧冠廷在電話中表示想請母親食飯，對方卻拒絕，他相信對方是怕會哭才不見他。（鄧穎琪攝）

盧冠廷對母親沒半點恨意，他說：「一啲都唔嬲佢，我明白，人世上太多嘢唔可以理解，因為唔係一定會完美，一定會有遺憾，呢個真係好似呢歌詞咁。」此時唐書琛以《一生所愛》歌詞作總結：「相親，竟不可接近，或我應該相信是緣分。」記者安慰盧冠廷，指母親從天上都一定會見到他的成就，他亦回應：「一定係！」