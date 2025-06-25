日本搞笑天團31年歷史落幕《男女糾察隊》主持拆夥　田村淳揭原因

日本諧星團體「倫敦靴子1號2號」（又譯為「賤嘴二人組」）由田村淳、田村亮兩人組成，在台灣以《麻辣靴頭王》、《男女糾察隊》（又譯《倫敦之心》）等熱門綜藝打開知名度。團體組成31年，未料竟在昨（24）晚《男女糾察隊》現場直播中宣布解散，讓許多觀眾錯愕。



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田村淳在節目中透露，兩人3月的時候睽違許久一起聚餐，當時就聊到2019年田村亮跟宮迫博之私底下收受黑道酬勞演出，當時被稱為「闇營業事件」。兩人並未跟所屬的公司吉本興業報備，而是自行召開記者會，宮迫博之更是跟公司徹底撕破臉，至今難以回到正規電視節目，只能在YouTube活動。

田村亮暫停活動一陣子後，田村淳為他創立株式會社LONDONBOOTS並擔任社長，不過田村淳本身仍隸屬於吉本興業，田村亮跟吉本興業則以「代理經紀合約」方式合作。只是2023年12月田村淳關閉株式會社LONDONBOOTS，田村亮也回復「自由身」。

「倫敦靴子1號2號」1994年成軍，雙方一直都保持融洽關係，只可惜最終解散。（X@atsushiTSK）

田村淳在昨晚節目中表示：「其實我一直很希望小亮能回到吉本興業，但他跟吉本興業的距離越拉越遠，最後獨立。這段期間我也一直勸他回來，不過小亮在尋找自己的道路，也沒有非得要回來的理由，我也尊重他。」因此在3月的聚餐上，田村淳提出或許可以放下「倫敦靴子1號2號」的名字，各自去做想做的事，未來哪一天可以再相聚。

田村亮對此表示：「聽完小淳的話，我也覺得團體解散對小淳來說可能更方便行動吧，說不定這樣比較好。」田村淳也提到，或許背負著團體反而會讓田村亮窒礙難行，對於解散一事，雙方都抱持著積極的態度，希望能就此展開新挑戰。不過招牌節目《男女糾察隊》仍會繼續，兩人依舊照常主持跟參與。

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由於「倫敦靴子1號2號」出道已久，無預警解散震驚許多觀眾。不過也不少人認為其實兩人除了一起參與節目之外，已經鮮有合作，諸如演出搞笑短劇等。田村淳雖然對田村亮有情有義，但屢屢展現對政治、商界的興趣，解散或許能讓他朝搞笑以外的領域發展，因此也不少人認為這次解散可說是意外卻也不意外。

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