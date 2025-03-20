頂流女星日本遺失護照「個人資料全外洩」工作人員：確實是她的

撰文：聯合新聞網
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新疆女星迪麗熱巴人氣正旺，今天網路瘋傳有網友在日本東京的咖啡廳撿到她的護照，翻開發現簽證頁上貼著迪麗熱巴的照片和個人資訊。

網路瘋傳有網友在日本東京的咖啡廳撿到迪麗熱巴的護照。（微博＠迪麗熱巴）

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迪麗熱巴的團隊則迅速回應：「這本護照確實是迪麗熱巴的，但簽證是過往行程的遺留證件，並非當前使用的有效簽證，迪麗熱巴近期並沒有日本的行程安排，希望大家不要過度猜測和解讀。」

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迪麗熱巴的工作人員，則很感謝了這位撿到護照的網友，並表示已與相關部門取得聯繫，會盡快替迪麗熱巴處理這本遺失的護照。

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