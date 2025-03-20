頂流女星日本遺失護照「個人資料全外洩」工作人員：確實是她的
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
新疆女星迪麗熱巴人氣正旺，今天網路瘋傳有網友在日本東京的咖啡廳撿到她的護照，翻開發現簽證頁上貼著迪麗熱巴的照片和個人資訊。
【圖輯】點圖放大看更多迪麗熱巴照片👇👇👇
+35
迪麗熱巴的團隊則迅速回應：「這本護照確實是迪麗熱巴的，但簽證是過往行程的遺留證件，並非當前使用的有效簽證，迪麗熱巴近期並沒有日本的行程安排，希望大家不要過度猜測和解讀。」
【相關圖輯】迪麗熱巴｜6套成人式愛情陸劇推薦：半是蜜糖半是傷、你是我的榮耀…（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+14
迪麗熱巴的工作人員，則很感謝了這位撿到護照的網友，並表示已與相關部門取得聯繫，會盡快替迪麗熱巴處理這本遺失的護照。
【相關圖輯】迪麗熱巴｜12部久別重逢甜寵陸劇推薦：私藏浪漫、遇見你的那天…（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+39
劣跡女星否認「為美國綠卡做小三」富豪兒子踢爆：被包養還懷孕劉詩詩生日獲頂流閨密獻吻 吳奇隆卻未祝賀 網民：姐夫你說話啊頂流男星淪劣跡藝人被全面封殺 曾被于正相中演陸劇《玉茗茶骨》陳曉與陳妍希離婚後首露面 恢復單身後狀態極佳 網民：回春了網傳周星馳欽點一女神做新任星女郎 網民：其他徵選的人只是配角趙露思罹失語症後復工 直播帶貨口齒伶俐 遭網民質疑詐病炒作
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】