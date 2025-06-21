前AV女優明日花綺羅賣淫風波延燒多日本人回應了　反揭爆料者身份

韓國男團THE BOYZ成員周鶴年被爆料買春前AV女優明日花綺羅，風波延燒多日。



今日凌晨明日花綺羅打破沉默發聲，表明自己從來沒有在私下收取金錢從事性行為，更直指爆料者的身份。

韓國男團THE BOYZ成員周鶴年被爆料買春前AV女優明日花綺羅（IG@_juhaknyeon_）

韓國男團THE BOYZ成員周鶴年被爆料買春前AV女優明日花綺羅（IG@_juhaknyeon_）

明日花綺羅強調自己從未為了錢私下進行過性行為。（明日花綺羅X）

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明日花綺羅21日凌晨在X發文表示：

雖然各種揣測滿天飛，但《週刊文春》的報導尚未出來，請不要散播錯誤資訊，我這輩子從未為了錢私下進行過性行為（指賣淫）。當然，這次不例外。

明日花綺羅提到，當時在場有一位她從未見過的女性，似乎對周鶴年有好感，於是拍下了他的照片賣給了《文春》。

在此次風波爆發後，有網友就挖出過去在臉書社團「國內外暗黑旅行團」內的貼文，當時有人張貼明日花綺羅與其他女優的「價目表」，透露收費最高的是明日花綺羅，一次4小時就要價400萬日圓（約22萬港元），不過當時就遭到經紀公司反駁為不實傳聞。

周鶴年也在IG發文PO出全黑圖，表示他已經說過沒有做出任何非法行為，若真有性交易的證據，請現在立刻公開。此外，針對退團一事，周鶴年說，他沒有自己退出團體，也未同意解約。公司沒有任何符合合約中解約條件的依據，卻要求他支付超過20億韓元（約1143萬港元）賠償金，但他從未接受這樣的要求。

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