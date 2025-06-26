32歲偶像男星傳奉子成婚早已做爸爸　保姆抱B坐車畫面曝光

內地男星黃子韜（Tao)去年高調向女星徐藝洋求婚，同年12月宣布登記結婚，正式升為夫妻。然而，在去年時已盛傳他們是奉子成婚，但至今未有作出任何回應。近日，內地有狗仔媒體就曝光了一段影片，直指是徐藝洋媽媽和抱着小孩的保姆一起坐車回家的畫面，引起大家猜測他們可能早已為人父母，目前他們未有就事件作出回應。

黃子韜﹑徐藝洋在去年結婚。（黃子韜微博圖片）

有媒體影到徐藝洋媽媽和抱着小孩的保姆一起坐車回家的畫面。（瓜田寒姐微博圖片）

據內地狗仔媒體「瓜田寒姐」發布的一段影片，指出是徐藝洋媽媽與一位抱着小孩的保姆一起坐車回家，標題還寫明「黃子韜徐藝洋孩子首曝光」引起不少網民關注。而在去年8月份的時候，就有網民稱在美國某醫院偶遇徐藝洋做產檢，而且黃子韜在旁邊陪伴，而在10月份的一場直播中，他分享私底下生活狀態時被指說漏嘴：「因為我不像以前22歲，然後23、24、25、26、27那幾年，我其實是很瘋狂的。我會讓所有人都看到，我的生活是甚麼樣的，我每天都在幹甚麼，我喜歡買甚麼，我穿甚麼。現在不一樣，現在就是我就覺得，一個黑背心，一個白背心，一副耳釘，一個手機，開個車出個門，陪陪家人，陪陪老婆，陪陪孩…」隨後就緊急改口為「陪兄弟」，還有12月份徐藝洋被目擊看嬰兒床，種種行為讓不少網民都相信他們已成為人父人母，但對於是否已生小孩一事，二人至今均未有回應。