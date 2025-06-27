「香港四大才子」蔡瀾25日養和醫院安詳離世　遺體已火化

現年83歲、被譽為「香港四大才子」之一的蔡瀾今日傳出離世消息，蔡瀾的社交媒體寫道：「我們敬愛的蔡瀾先生於2025年6月25日(六月初一)，在親友陪同下，於香港養和醫院安詳離世。遵從先生意願，為免叨擾親朋，不設任何儀式，遺體已火化。在此感謝各位對蔡瀾先生的關懷。」



蔡瀾前年因心急救愛妻不慎跌倒，不幸摔碎股頸骨摔，並需要做手術，出院後甚少露面，出入亦需以輪椅代步。今年4月底傳出蔡瀾身體出現問題要入院，及後更指他病危要入住ICU，其助手多次澄清，當時蔡瀾亦在Facebook報平安：「謝謝大家關心，未至於病危，請不必擔心。一笑」之後，他便出院休養。

蔡瀾稱與倪匡有一承諾，二人誰先走一步，對方都不會哭泣。（張浩維攝）

蔡瀾在微博直播暢談自己喜歡的麵食。(微博圖片)

蔡瀾笑談歸宿。（影片截圖）

蔡瀾是一位多才多藝的作家、電影人、美食家和節目主持人。 他曾與金庸、倪匡、黃霑並稱為香港四大才子，在影視、飲食、寫作等多個領域都留下了深刻的印記。 14歲時，蔡瀾在《南洋商報》發表第一篇文章，16歲到日本留學專攻電影，並在日本為邵氏電影工作。 之後在紐約、首爾、印度、尼泊爾各地流浪。 1963年，22歲時定居香港，任邵氏電影公司製作經理，10多年後任嘉禾電影公司副總裁，曾監製一系列成龍的電影。1992年，他與倪匡、黃霑合作主持亞洲電視的清談節目，引起轟動。之後，他又主持過多個無線電視的旅遊飲食節目，如《蔡瀾人生真好玩》、《蔡瀾逛菜欄》等，他 以其對美食的獨到見解和幽默風趣的主持風格深受大眾喜愛。

蔡瀾請曾經食菠蘿食到成口血。（影片截圖）

蔡瀾現時仍要靠輪椅代步。（影片截圖）

蔡瀾在愛妻離世後入住尖沙咀全海景酒店套房。（小紅書圖片）

蔡瀾在愛妻離世後入住尖沙咀全海景酒店套房，每月聘請8人團隊照顧自己。近年，蔡瀾仍然保持樂觀的生活態度，並積極參與社交活動，與粉絲互動。 而蔡瀾對於死亡話題一向不忌諱，曾公開表示對塵世無太多留戀，即使呢刻去世都無遺憾。蔡瀾曾接受谷德昭主持的節目《爆谷一周》訪問提及及時行樂和死亡話題：「我而家開畫展，嗰啲全部捐出去。之前去星馬開書展都唔收錢，用晒去買救傷車，我覺得人生都係飲飲食食，唔使有乜嘢大意義。」谷德昭問及係咪洗晒啲錢先離開，蔡瀾直言：「洗唔晒」，又指決定喺香港死：「最好係唔知唔覺咁走，無恐懼亦唔需要受痛苦，我到而家仍想到時搞個party畀大家玩，不過老友已經越嚟越少。」