蔡瀾離世｜20句經典語錄看透人生　「一定辛苦的事不做」最啱港人

蔡瀾於 6 月 25 日與世長辭，享耆壽83歲。蔡瀾曾任電影製片人、作家，主持多個飲食節目，為香港最著名的美食評論家。他一生交遊廣闊，與金庸、倪匡、黃霑並列為香港四大才子。蔡瀾先生最有名的，除了他精於「食」一事外，更因他的豁達人生觀而被大家敬佩。以下為大家找來20句蔡瀾金句，分享他的享樂型人生觀。



蔡瀾笑談歸宿。（影片截圖）

早年蔡瀾先生已經深居簡出，去年因救愛妻不小心跌倒令股頸骨摔碎，仍不時要以輪椅代步。他也曾在訪談中透露，整理亡妻的遺物時亦有感而發，認為人生已到晚年不想有太多負擔，於是決定將所有收藏品送走。他更指自己位於喇沙利道的舊居已重新裝修，暫時未決定會否回去住，或者會出售改住酒店。有不少報道他亦曾提及，晚年他已過上舒適的退休生活：「平時我有秘書、我的助手、早上有護理姑娘，還有兩母女是印尼傭人，共有五位。晚上多兩位護理，一共七位，加上司機八位，總共有八個人。」

蔡瀾認為香港音樂還是有希望的。（微博圖片）

早年蔡瀾曾回應躺平論「本來就該這樣」令發問的記者啞口無言，其實身為才子的他也分享過十分多人生觀，例如：「有錢不用，是窮鬼！」「人生意義到底是甚麽呢？吃得好一點，睡得好一點，多玩玩，不羨慕別人，不聽管束，多儲蓄人生經驗，死而無憾，這就是最大的意義吧，一點也不複雜。」等，相當值得人深思。

蔡瀾拍片談生死。（影片截圖）

蔡瀾回應「躺平」文化。蔡瀾出席書展，被問到怎看待「躺平」文化時，就回答：「本來就應該這樣！」

1. 要過愉快的生活、要從新做人，不很難，把條件降低一點，知足，常樂。

2. 開心，你就健康；不開心，你就生病。

3. 做，機會五十五十；不做，機會是零。

4. 「梁祝」的悲劇出於梁山伯太蠢，如果先把祝英台弄大了肚子，她的父母只好雙手相送。

5. 迷戀一個人、崇拜一個人，都是心理不成熟的表現，這與年紀和經驗有關。

6. 謙虛是美德，過份謙虛變成造作。

7. 做電視飲食節目，做澳大利亞龍蝦，一刀斬下它的頭，一位港姐看完即刻哭了出來，才知道住在公寓的小孩，過的是怎麼樣的生活。

8. 人生意義到底是甚麽呢？吃得好一點，睡得好一點，多玩玩，不羨慕別人，不聽管束，多儲蓄人生經驗，死而無憾，這就是最大的意義吧，一點也不複雜。

9. 精神上的健康，比一切都重要。到了這個階段，「一定」辛苦的事，我不會，也不肯去做。

10. 淡忘遺憾，及時行樂，過得一天是一天。

11. 女色狼有什麼不好？風流而不下流也不是男人的專利呀！羨慕一些風度翩翩的公子，為什麼自己不可以做一個玩的瀟灑的女人？

12. 對下一代，希望還是有的。我們人類正在變種，像在美國長大的華人子女，男的高大，女的四肢發達，並不遜于洋人。日本女子從前也是扁胸的，後來在中小學注重體育，大家才能在豪情版上看到那麼多的照片。

13. 一毛不拔的話，不知道賺錢賺來幹什麼。

14. 沒趣的男人，很快地衰老。一個長不大的孩子，才是好男人，女人，女人永遠不明白這一點。

15. 做人就是努力別看他人臉色，做人，也沒必要給別人臉色看。

16. 本來就應該這樣。- 最廣為人知的人生哲學，簡單直接，卻包含了深層的智慧。

17. 食咗呢餐咁好嘅，想死嘅都唔想死啦。

18. 吃，還是最重要的；人，必須吃。

19. 好多痛苦與壓力都是想像出來的，那也可以想像將痛苦放進保險箱，再將整個箱踢進大海。

20. 甚麼人會厭食？應該是思想簡單，平時少讀書，不求進步的人；他們自卑感重，怕失敗，又不懂得處理失敗，惟有厭食，或是暴食，走向任何一邊的極端。