蔡瀾離世｜生前長住海景酒店兼請8人服侍 被封「人間清醒」

「香港四大才子」之一，著名美食家，蔡瀾先生於 6 月 25 日逝世，享年 83歲。無論在飲食圈、文化界、娛樂圈，他都是被稱「人間清醒」，最為看透人生的名人。去年4月傳出「股頸骨摔碎」一事時，已頗為深居簡出，亦已較少更新社交平台。



蔡瀾笑談歸宿。（影片截圖）

蔡瀾生前最後歲月住在豪華全海景的酒店，當時蔡瀾更透露每月請了僱傭8人團隊照顧自己，從助理管家到專業醫生護士全天待命：「平時我有秘書、我的助手、早上有護理姑娘，還有兩母女是印尼傭人，共有五位。晚上多兩位護理，一共七位，加上司機八位，總共有八個人。」

香港四大才子（圖片來源：FB@蔡瀾）

「香港四大才子」之一，著名美食家，蔡瀾先生於 2025年 6 月 25 日逝世，享耆壽 83歲。（Facebook截圖）

有報道指，估計單單每個月出糧至少50萬。雖然消費非尋常人付擔得起，但顯然對於蔡瀾來說，卻是物有所值，也印證了他的「及時行樂」的人生觀。這個團隊不僅提供蔡瀾生活保障，並且提供了高質量的陪伴，閱讀、旅行、聊天安排得滿滿當當，讓蔡瀾的每一天都不無聊。蔡瀾正過著很多年輕人夢想中的養老生活，更被封「人間清醒」。

蔡瀾去年3月曾公開現身。（資料圖片）

蔡瀾。（截圖）

去年5月，蔡瀾拍片講解自己喜歡喝舊的普洱茶餅。他介紹他喝着的舊普洱，濃如墨水，他還開玩笑說：「因為自己肚內冇墨水」，而有眼利網民指出一塊這樣的茶餅，售價要1萬元，確是非常懂得享受生活。

蔡瀾愛喝濃茶，並笑說自己肚內沒有墨水。（小紅書）

蔡瀾休養一段時間後，於8月份出現在內地美食網紅「泰國V姐」的抖音上，分享於香港食潮汕的影片。片中可見，他笑容滿面精神飽滿，不過現時仍要靠輪椅代步，網民見到他狀況好轉，也相當開心。

蔡瀾現身內地網紅影片。（截圖）

10月份，蔡瀾與洪金寶夫婦、廖碧兒、黃霑女兒黃宇詩聚餐，從相中可見，蔡瀾雖然頗有老態，但臉上依舊掛着笑容，而且精神飽滿！眾人還一起大歎招牌燒鵝，相當盡興！

一起大歎招牌燒鵝！（IG@colettetta）

今年一月初，蔡瀾出席自己在吉隆坡舉行的《草草不工》慈善書法展，「紅姑」鍾楚紅亦有現身撐場。相中可見，身穿藍色睡袍的蔡瀾白髮蒼蒼，但仍面色紅潤，不過有不少網民就留意到蔡瀾雙腳略顯浮腫，紛紛留言表示擔憂：「腳好像浮腫了，突然感覺蔡先生突然間老邁了」、「衰老得像是耄耋老人」、「身體健康啊，蔡老先生」！

蔡瀾出席自己在吉隆坡舉行的《草草不工》慈善書法展，「紅姑」鍾楚紅亦有現身撐場。（小紅書圖片）

直至4月份，傳出蔡瀾身體情況欠佳入ICU留醫的消息，情況令人擔心。其秘書回應蔡瀾只是「老毛病」沒大礙，4月29日，蔡瀾亦在社交平台報平安：「謝謝大家關心，未至於病危，請不必擔心。一笑」。

蔡瀾稱與倪匡有一承諾，二人誰先走一步，對方都不會哭泣。（資料圖片）

月前曾傳出死訊，蔡瀾更新Facebook報平安。（Facebook截圖）

相隔數日，又傳出蔡瀾死訊，蔡瀾的助手楊翱在Facebook出Post闢謠：「今日又有謠言，我以蔡先生助理身份，再次澄清，蔡先生正在康復，一切安好。網絡並非法外之地，散播謠言要承擔刑事責任。本人在此代表蔡瀾先生，保留追究法律責任權利，請不要為了爭取流量，毫無底線造謠！」

早前曾出Post交代蔡瀾的情況。（Facebook截圖）

5月10日，媒體人施仁毅分享與蔡瀾的合照，眾人才知道蔡瀾經已出院。施仁毅上載二人合照：「去蔡瀾先生豪宅，喝他的三十萬普洱！簽了幾本圖書之後，蔡先生還送我禮物，這個印有『佛』的布袋，簽上食神之名都不捨得用！」合照中見到蔡瀾的精神狀態尚算不俗，表情略顯疲憊，有人留意到蔡瀾的雙腳浮腫：「好開心見到蔡san精神奕奕」、「掛住佢，好欣賞佢活得通透」、「突然感覺蔡先生老邁了！」。

媒體人施仁毅前往探望蔡瀾。（THREADS圖片）