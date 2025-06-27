蔡瀾離世｜年輕風流交往逾60位女朋友　坦承曾搞大人個肚

與已故的金庸、黃霑、倪匡被封為香港四大才子的蔡瀾，近年傳出身體欠佳。而在今（27日）就傳出他離世消息，享年83歲。及後透過他的社交網站貼文，證實該消息：「我們敬愛的蔡瀾先生，於2025年6月25日（六月初一），在親友陪同下，於香港養和醫院安詳離世。遵從先生意願，為免叨擾親朋，不設任何儀式，遺體已火化。再次感謝各位對蔡瀾先生的關懷。」

蔡瀾與已故的金庸、黃霑、倪匡被封為香港四大才子。（資料圖片）

蔡瀾除了給人印象是一位美食家、作家等之外，他還被標籤為「風流才子」，曾多次不違言公開分享風流事。他曾在內地節目《十三邀》中表示，在年輕時曾擁有多個女朋友：「我幾十個有吧。（你要如實交代。）一年一個不過分吧，（那61個總是有的？）有了，最少吧！」還大方分享如何追女生：「交女朋友要練習，不是說馬上就交到的，怎麼練習呢？醜的照殺，殺久了以後你就成了專家，那漂亮的跟着來了。」

蔡瀾年輕時非常風流。（影片截圖）

在節目上他還自爆曾令某一位女朋友懷孕：「我還是小毛（孩），十幾歲，認識了一個比較大的女孩子，我就喜歡她，結果把她弄大肚子，她就是說要我愛她，我說我那裡可以愛你，我說這另外一回事嘛。（後來女孩子也沒有糾纏你？）沒有了。」感情世界相當豐富。

蔡瀾坦承曾令某一任女朋友懷孕。（影片截圖）

年輕時風流成性，但結婚後他卻相當專一，在母親的逼婚下，與擔任電影監製的台灣女生張瓊文結婚，二人結婚數十年一直相敬如賓，他曾公開表示婚後自己從無出軌，因為他覺得婚姻是一個諾言要遵守，所以沒有做過傷害太太的事。結婚多年二人沒有生兒育女，皆因為蔡瀾覺得自己好像從來沒有長大似的，照顧不了小孩子，因此從未有生育的打算。張瓊文做得一手好菜，蔡瀾亦公開激讚能吃能做不管我，而她在2023年因為跌倒不久後就離世。