蔡瀾一生無兒無女不後悔　曾揚言挑戰當今教育制度：不讓子女上學

現年83歲、被譽為「香港四大才子」之一的蔡瀾傳出離世消息，蔡瀾的社交媒體寫道：「我們敬愛的蔡瀾先生於2025年6月25日(六月初一)，在親友陪同下，於香港養和醫院安詳離世。遵從先生意願，為免叨擾親朋，不設任何儀式，遺體已火化。在此感謝各位對蔡瀾先生的關懷。」蔡瀾一生經歷豐富精彩，但卻沒有生兒育女。

蔡瀾年輕時非常風流。（網上截圖）

蔡瀾與已故的金庸、黃霑、倪匡被封為香港四大才子。（資料圖片）

蔡瀾曾被追問當初為何選擇不生育，他坦言「一點後悔都沒有」，覺得自己從來沒有長大，連自己都照顧不了：「我哥哥和弟弟都有小朋友，所以不必我來生了。生來幹甚麼？我自己不喜歡的東西，要做來幹甚麼？這個想法到現在都沒有改變。」蔡瀾曾多次表示，他個人不喜歡小孩，並且認為自己連自己都照顧不好，更無法照顧孩子。

香港四大才子之一蔡瀾。（蔡瀾FACEBOOK）

蔡瀾笑談歸宿。（影片截圖）

蔡瀾更稱多年前在日本拍電影，當時王羽在韓國開拍電影，鄒文懷叫他到韓國搞定：「我說想先回家收拾再陪同前往韓國，惟因時間緊迫，不用再收拾，他們在那邊差一點打起來了，所以聽從他們馬上出發。」蔡瀾將事情搞定後便回家，竟發現自己家裡的一籠麻雀全部死掉，結果蔡瀾下定決心：「從此以後，我就認為你照顧不了的事，你不要去照顧，那麼我照顧不了孩子，我就發誓不再養（小孩）。」

蔡瀾現身書展，推介其兩本書《蔡瀾輕鬆語錄》及《明朝散髮弄扁舟》。（張浩維攝）

倪匡和蔡瀾非常老友。（視覺中國）

此外，在傳統填鴨式教育中長大的蔡瀾對目前的教育制度感到不滿，覺得會把兒童壓得扁扁的，如果他有孩子，他寧願自己教育而不讓他上學。再者，蔡瀾一直追求自由自在的生活，沒有孩子讓他感到非常自由，可以隨心所欲地吃好的東西，旅行看美麗的風景，不需要為孩子操心。