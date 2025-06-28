蔡瀾離世｜助理公開臨終細節　飯量減少睡眠增多：沒有半點痛苦

被譽為「香港四大才子」之一的蔡瀾於6月25日逝世，終年83歲。蔡瀾的社交媒體昨日（27日）寫道：「我們敬愛的蔡瀾先生於2025年6月25日(六月初一)，在親友陪同下，於香港養和醫院安詳離世。遵從先生意願，為免叨擾親朋，不設任何儀式，遺體已火化。在此感謝各位對蔡瀾先生的關懷。」蔡瀾離世後，其助理楊翱亦有在微博交代蔡瀾臨終細節。

被譽為「香港四大才子」之一的蔡瀾於6月25日逝世。（資料圖片）

楊翱先寫道：「先跟關心蔡瀾先生的各位友好説聲抱歉。這幾天收到很多短信和電話，但是爲了遵從先生意願，所以一直沒有回復，直到今天把所有世俗儀式辦完，才向大家公開，讓大家擔心，實在抱歉，也懇請大家體諒。」更稱蔡瀾不希望任何人爲他傷心流淚。

谷德昭主持節目《爆谷一周》到蔡瀾入住的服務式公寓做訪問。（谷德昭FB）

蔡瀾年輕時非常風流。（網上截圖）

之後楊翱引用蔡瀾在另一篇文章《哭》中有此段文字：「家母是一個做所有事都有準備的人，她連自己的死，都安排好不讓我們傷心，先是不管事，接着不問不答，再來就是一片空白。我們做子女的眼淚分開次數流，到她老人家真正走的那天，大家反而是平靜的。」他稱：「在我看來，先生最後的時光也是如此。先是每天休息時間延長，然後吃喝減少，最後不言不語，在睡夢中安詳地離去，沒有半點痛苦。若是先生知己，應會爲他感到慶幸。」