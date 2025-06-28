龍婷8月開騷 票價最貴$1080設觀賞綵排環節加即影即有合照

龍婷將於8月18至20日(星期一、二及三) 在西九文化區自由空間大盒，舉行﻿「龍婷《旅程》巡迴音樂會」香港站 ，在這三場音樂會中，龍婷以新歌及經典歌曲拼湊成一個又一個故事，講述她自己過去、現在和未來，與歌迷近距離分享她的音樂旅程。票價分別為$1080 (可觀賞綵排環節及即影即有合照) 和$880 兩種，7月1日(星期二) 早上10時 起可於栢圖娛樂 Patotix 《鄰住買》優先訂票。

龍婷 《旅程》巡迴音樂會香港站。

龍婷日前在她的個人社交媒體跟大家分享今次演唱會的特色，她說：「係今年年初1月2日，我發咗個帖話我要係2025年出去睇睇呢個世界。就係咁，我係2025年上半年將我嘅音樂帶到去海外嘅地方，包括美國拉斯維加斯和洛杉磯，加拿大多倫多和溫哥華，最近亦都去咗澳洲悉尼。我下半年會繼續呢個歌唱嘅旅程，一個需要大家支持我，同我一齊向前，克服種種困難嘅旅程。2025下半年旅程嘅第一站迎嚟我第6次個人演唱會，龍婷 《旅程》巡迴音樂會香港站。」

龍婷續說：「我選擇用旅程做今次演唱會名稱同主題，因為我嘅歌唱旅程和人生一樣，有高有低，但係不管怎樣，我都會同音樂一直行落去。今次巡迥音樂會香港站，都係旅程其中一站。相信旅程嘅每一站，我都會同歌迷創造出好多故事，就好似係過去7年，大家陪伴我，我才能一直行到今日，每一位龍粉，都同我經歷緊一個又一個嘅故事。我個人好期待係香港站呢個旅程，用歌曲同大家創造更多嘅故事。」

龍婷將於8月18至20日(星期一、二及三) 在西九文化區自由空間大盒，舉行﻿「龍婷《旅程》巡迴音樂會」香港站。