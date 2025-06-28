百億富二代罕曬龍鳳胎女兒正面　17歲暴風成長臉上一特徵最似爸爸

現年44歲的劉鳴煒是富商劉鑾雄的長子，有「Package劉」之稱，他跟第一任妻子Wendy育有一對龍鳳胎，雖然兩年前與節目《我係乜乜乜》女嘉賓簡雪忻再婚，本身公職又多，但劉鳴煒仍經常抽空陪伴子女外遊，享受親子時光。日前他罕有曬17歲女兒的正面照，遺傳了父親標誌性的靚下巴。

劉鳴煒是劉鑾雄（大劉）的長子，與前妻寶詠琴所生，目前擔任多項公職。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

「大劉」劉鑾雄及兒子劉鳴煒。（VCG）

劉鳴煒在IG Story分享父女的近鏡合照，並上載2016年與今年的照片對比，當年女兒只得9歲，如今已亭亭玉立少女味濃，相中見她披著一頭長髮，雖然戴住黑超，但鼻和嘴，以及面形輪廓跟爸爸極相似。而劉鳴煒則重現9年前親吻愛女面頰的照片，打破他平日予人嚴肅的印象，對著愛女露流出柔情一面。

劉鳴煒9年前親親女兒，盡展父愛。（IG@mingwai.lau）

女兒已長得亭亭玉立，鼻和嘴，以及面都好似爸爸。（IG@mingwai.lau）

劉鳴煒與女兒一齊「追星」。（IG@mingwai.lau）

劉鳴煒與女兒一齊「追星」。（IG@mingwai.lau）

劉鳴煒與女兒一齊「追星」。（IG@mingwai.lau）

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劉鳴煒與前妻Wendy是大學同學，2001年結婚，並於2010年宣布離婚。之後劉鳴煒傳出過多段戀情，包括金融之花Estella、明珠台新聞主播趙慧奈、港鐵高級職員Elizabeth Yeung等，更有傳他與其中一名前女友育有一子，但未經證實。

整個婚禮最貴相信是證婚律師的$3000元。（Facebook@Ming Wai Lau）

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「大劉」劉鑾雄早年已分配財產，劉鳴煒資產保守估計至少港幣300億元，但他十分慳家，曾接受港台電視訪問，分享他學到的最重要理財原則是「應使得使，應慳得慳」，表示他十歲生日時收到父母送的十萬元現金，但他明白不應浪費金錢，所以數鈔票數了六個月後，便把錢存入銀行。他與現任妻子簡雪忻在疫情期間結婚，婚禮一切從簡，證婚律師最平只需港幣$3000，再加政府申請費$305。他身邊從來沒有聘請保鑣，喜歡乘坐港鐵和巴士，與子女出遊亦只選搭經濟客位，十分貼地。

劉鳴煒一向貼地。（IG＠mingwai.lau）

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