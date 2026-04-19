麥浚龍中英混血兒女友彩色照激罕曝光！高學歷有耐性曾計劃生兩個

現年42歲的麥浚龍（Juno）與大兩歲的中英混血兒女友戴庚玲（Janine）愛情長跑逾10年，近年二人更越愛越高調，除了不時曬出合照， Janine更亦不時情話綿綿公開向Juno表白，非常恩愛。他們一向喜歡玩「暗黑浪漫」，二人的IG Post都是清一色黑白照，不過吳日言日前就激罕曬出Janine的彩色照，曾是摸特兒出身的Janine Keep得非常好！

金像獎2026｜風林火山暫奪2獎

《風林火山》伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛奪最佳視覺效果

《風林火山》麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees奪最佳美術指導

Juno嘅ig全部都係黑白照。（ig@juno_mak）

Juno與大兩歲的中、英混血兒女友戴庚玲（Janine）拍拖逾10年，一向喜歡玩「暗黑浪漫」。（ig@ja9tai）

全部都係黑白照。（ig@ja9tai）

吳日言曬出與Janine的合照！（IG/@yan512）

戴庚玲（Janine）模特兒出身，曾接拍多個廣告，工作不斷的她更是公司中頭十位最賺錢的模特兒之一。Janine擁有英國利物浦大學心理學學位，學歷高，有耐性，她亦是一名兼職英文補習老師，喜歡小朋友的她曾揚言希望35歲前生B，更計劃要生兩個，但她卻沒有結婚的計劃，寧願做未婚媽媽。

Janine激罕分享彩色照，相中的她一頭白髮，與Juno齊展露陽光般嘅燦爛笑容。（ig@ja9tai）

《風林火山》於康城影展舉行世界首映禮，導演麥浚龍攜同古天樂、梁家輝及高圓圓亮相！（視覺中國）

梁家輝笑言曾想過麥浚龍是否打算《風林火山》在自己離世後才上映。（《爆谷一周》節目截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

麥浚龍未有想過成為父親，笑言：「唔駛喇！」（梁碧玲 攝）

2010年，麥浚龍邀請Janine擔任歌曲MV女主角，二人火速撻着，拍拖不到10日便主動公告天下；兩個月後，女方更進駐男友位於淺水灣道的超級豪宅同居，但戀情曝光9個月後分手，當時有傳Juno搭上日本AV女優蒼井空，又有傳鄧麗欣介入，但Juno澄清「與別人無關」，強調再見亦是朋友。

Juno與Janine離離合合，拍拖超過十年。（ig@ja9tai）

結果，Juno與Janine在2013年復合，但戀情就變得低調，去年有傳二人已婚並育有一女，Juno急着否認，稱視3隻貓為「小朋友」，但暫時未有計劃結婚，並說：「如果有一日真係結婚，我唔介意畀大家知道， 冇乜唔畀得人知， 我唔係介意結婚，但暫時未想（結婚）住，做好工作先。」

愈來愈相襯。（ig@ja9tai）

Juno與Janine離離合合，拍拖超過十年。（ig@ja9tai）