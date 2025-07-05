黃翠如蕭正楠愛子「蕭哈哈」正面照首曝光　肥嘟嘟眼大大超可愛

黃翠如和蕭正楠結婚多年，今年3月終誕下愛情結晶品「蕭哈哈」，一家三口相當幸福。轉眼蕭哈哈已三個多月大，日前舉行盛大派對，在淺水灣以彩虹作主題田園風百日宴，「蕭哈哈」可愛樣更首度曝光相當可愛。



黃翠如蕭正楠愛子蕭哈哈百日宴視帝視后雲集 比台慶陣容更強勁

黃翠如蕭正楠愛子蕭哈哈百日宴相當童趣。（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如蕭正楠愛子蕭哈哈百日宴相當童趣。（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如蕭正楠愛子蕭哈哈百日宴相當童趣。（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如蕭正楠愛子蕭哈哈百日宴相當童趣。（IG：@wongtsuiyu）

蕭氏夫婦人緣甚好，百日宴星光雲集陣容好比台慶﹗賓客爭相與小主角合照：「『蕭哈哈』原來你100天。到現在每天早上被你嘰哩咕嚕叫醒，爸爸和媽媽還是會蠢蠢地互問，『這是我們的BB嗎』，是的，這就是我們的蕭哈哈🌈在大家的祝福下出生，也在大家的祝福下辦了一個充滿愛的百日小派對🎈感恩我們兩個家庭擁有了這個哈哈。」翠如阿蕭之前網上放相都遮住囝囝樣貌，蕭哈哈在百日宴終首度曝光，眼大大肥嘟嘟，相當可愛。

黃翠如蕭正楠愛子蕭哈哈百日宴星光熠熠。（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如蕭正楠愛子蕭哈哈百日宴星光熠熠。（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如蕭正楠愛子蕭哈哈百日宴星光熠熠。（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如蕭正楠愛子蕭哈哈百日宴星光熠熠。（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如蕭正楠愛子蕭哈哈百日宴星光熠熠。（IG：@natalietong53）

翠如感謝當日所有前嚟出席百日宴的親友：「蕭哈哈，原來你100天了。到現在每天早上被你嘰哩咕嚕叫醒，爸爸和媽媽還是會蠢蠢地互問，『這是我們的BB嗎？』是的，這就是我們的蕭哈哈，在大家的祝福下出生，也在大家的祝福下辦了一個充滿愛的百日小派對。感恩我們兩個家庭擁有了這個哈哈，感謝所有來見哈哈的朋友仔，感謝天朗氣清襯托這一個夢幻一般的場地，讓哈哈有個不一般的100天。感謝場地同事還特別找到了一張BB床讓哈哈在小房間甜睡，還總是擔着遮，擔心哈哈會被太陽曬親，整天哈哈都很甜。蕭哈哈，希望你喜歡這份一百日的禮物，更希望你簡單快樂健康成長。不好意思各位朋友，哈哈在切蛋糕前嘔了一點奶。」

黃翠如蕭正楠愛子蕭哈哈正面樣首度曝光。（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如蕭正楠愛子蕭哈哈正面樣首度曝光。（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如蕭正楠愛子蕭哈哈正面樣首度曝光。（IG：@wongtsuiyu）