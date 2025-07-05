前港姐與百億老公前妻激罕同場　四代同堂與奶奶繼女相處融洽

曾有無綫（TVB）「御用宮女」之稱、現年38歲的前港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後誕下一女一子，她亦自此淡出娛樂圈，專心照顧家庭，一家四口過着幸福生活。日前適逢曾文豪同曾文豪媽媽生日，李美慧為老公同奶奶慶祝，她在IG限時動態曬出合照，並寫道：「生日快樂，阿媽和老公。」

2018年結婚。（視覺中國）

李美慧先後為老公誕下一女一子，湊成一個「好」字，為曾家開枝散葉。（IG@vivi326）

一家四口幸福美滿。（IG@vivi326）

李美慧同一對仔女為老公曾文豪慶祝生日。（IG@vivi326）

幸福美滿。（IG@vivi326）

去旅行。（IG@vivi326）

幸福。（IG@vivi326）

幸福。（IG@vivi326）

和服look。（IG@vivi326）

老當益壯！（IG@vivi326）

老當益壯！（IG@vivi326）

相中所見，枱上擺了兩籠壽桃和幾個蛋糕，除了李美慧同一對仔女之外，何超瓊、曾文豪大女曾昭怡同一對女兒、以及曾文豪前妻楊穎欣都有出席。而曾昭怡亦有分享合照，並寫道：「生日快樂我最愛的嬤嬤和爸爸。對！嬤嬤和爸爸的生日是在同一天！60多年前還沒有可以擇日生產，嬤嬤是自然生爸爸的！好巧！祝他們身體健康，長命百歲！看著他們的曾孫和孫兒長大！」曾文豪84歲的媽媽激罕現身，打扮精緻的她雍容華貴，氣質出眾！

李美慧（後排左一）同曾文豪前妻楊穎欣（右一）激罕同場！（IG截圖）

曾昭怡曬出多張合照。（小紅書圖片）

為嫲嫲慶生。（小紅書圖片）

四代同堂！（IG截圖）

早前為囝囝慶祝2歲生日。（IG@vivi326）

早前為囝囝慶祝2歲生日。（IG@vivi326）

生日快樂！（IG截圖）

溫馨。（IG@vivi326）

溫馨。（IG@vivi326）

盡心盡力照顧一對仔女。（IG@vivi326）

據知何超瓊與曾文豪一向私交甚篤，曾文豪的父親曾紀華在80、90年代也曾是香港知名的百億富豪，與何鴻燊、鄭裕彤等富豪關係都非常好，何超瓊與曾文豪年齡相仿，兩人兒時是玩伴，至今都保持着良好關係。而何超瓊與曾文豪前妻楊穎欣更是好友，所以何超瓊與楊穎欣的三個女兒曾昭怡、曾昭亮、曾昭令都十分親密，雖然何超瓊沒有仔女，但就視契女如親生女，每逢大時大節兩家人都會一起度過！

前年慶祝生日。（IG截圖）

何超瓊與曾文豪前妻楊穎欣（左一）亦是好友。（IG截圖）

何超瓊同契女感情好好。（小紅書圖片）