梁釗峰前女友爆第三者曾發「掛住了」短訊　矛頭疑指34歲口罩小姐

梁釗峰的化妝師女友Karen，月前突然高調在社交平台宣示主權，令男方半推半就公開戀情，誰知火速見光死，Karen日前搬離愛巢，並在社交平台寫下：「徘徊在失望與原諒之間，終於搬走了，愛情裡容不下第三者」單方面宣布結束4年情，而釗峰亦發文承認分手，但未有多談，只間接否認出軌說：「分手，難過事，感情問題向來不多回應。不要誤會。沒有回應不等於默認這回事。而是往後對任何有關感情事或所有中傷言論都不打算回應了....多謝關心，希望給予空間，謝謝。」

梁釗峰前女友Karen深夜爆料男方親認有第三者 仲要係娛圈幕前人

女化妝師突然單方面公開與釗峰戀情。（IG圖片）

分享多張甜蜜合照，當中有釗峰半裸上身。（IG圖片）

梁釗峰女友Karen出post稱「愛情裏容不下第三者」。(ig截圖)

釗峰承認分手，但指「沒有回應不等於默認」，疑反駁出軌之說。（IG圖片）

不過Karen未有罷休，今日（8日）凌晨撰長文爆梁釗峰曾承認有第三者，對方更是幕前人士，三人曾同場工作。Karen寫下：「那天，你主動提出回家找我媽媽吃飯，準備出發時，你手機螢幕亮起，我無意間看見她發來的簡訊：『掛住了』如果我沒有親眼見到你們的訊息，我真的不會相信你會這樣對我…你搶走手機立即刪走了你們對話記錄，你承認了她是第三者，你解釋只是她主動靠近投懷送抱，她對你並不重要，你在我面前發信息給她『我們不會分手，請妳不用再等』，但她竟然回答『不可以』。終於上演了一場鬧劇⋯最後你答應我與她斷聯，我選擇相信你…我們嘗試修復這份感情。」

Karen深夜撰長文訴說自己發現釗峰出軌的經過，親眼目擊第三者傳的「掛住了」訊息，惟男方將責任全推到「第三者」處，向第三者宣稱不會跟正印分手後，竟被回覆「不可以」。（IG@__hoching05x2）

Karen指自己發現男友出軌後，二人嘗試修補關係，但卻被男方隔絕。（IG@__hoching05x2）

不過Karen直言出軌摧毀了信任，重建關係需要極大安全感，偏偏釗峰將自己隔絕在世界外，自己被消失及徹底抹去了。她指釗峰這些年總對外宣稱單身，稱公開拍拖會影響事業，因此自己安然妥協，做個低調女友，但最終卻被背叛，她指：「我最後悔就是在第一次發現問題時，沒有選擇離開而我給了自己再次受傷的機會。」

Karen指：「我沒有安全感的原因她是幕前人物，你們曾經合作，甚至你們合作時，我也在場…我無法確定你們是否仍有暗中往來。即便你們真的斷了聯繫。」（IG@__hoching05x2）

Karen稱釗峰一直以「公開拍拖會影響事業」為由，向傳媒宣稱單身，自己亦默默配合做低調女友，最終換來背叛。（IG@__hoching05x2）

Karen在文中提到：「我沒有安全感的原因她是幕前人物，你們曾經合作，甚至你們合作時，我也在場…我無法確定你們是否仍有暗中往來。即便你們真的斷了聯繫。」網民都紛紛推測到底這為「幕前人物」是誰，而其實從Karen貼出的照片可見端倪！相中所見，向釗峰傳送「掛住了」的，是一位叫「llmy」的人，有網民就因「L-M-Y」聯想成李文意的英文名字簡稱。

向釗峰傳送「掛住了」的，是一位叫「llmy」的人，有網民就因「L-M-Y」聯想成李文意的英文名字簡稱。（IG@__hoching05x2）

現年34歲的李文意早年曾用筆名「My叔」撰寫旅遊文章，後來轉戰ViuTV及港台做主持，2021年，她參加ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》，於12強階段被淘汰。不過My叔之後又主力經營網片，主打「女性向短劇」，不時與藝人合作，而釗峰就是其中一位，二人飾演已分手的情侶。此外，其實早在2024年3月，釗峰都有貼出過二人的合照，當時李文意在下方留言：「暖哥❤️🫶🏻」二人間中都有在網上互動，如女方貼出自己穿體育服的照片，釗峰都有留言。

現年34歲的李文意早年曾用筆名「My叔」撰寫旅遊文章。（IG@myrillali）

2021年，她參加ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》，於12強階段被淘汰。（IG@myrillali）

李文意現時主要經營短劇頻道及做KOL。（IG@myrillali）

不過My叔（左）之後又主力經營網片，主打「女性向短劇」。（IG@myrillali）

李文意的網上短劇頻道不時與藝人合作，而釗峰就是其中一位，去年10月二人拍片宣傳釗峰歌曲。（IG@myka.is.reel）

李文意和釗峰在片中飾演已分手的情侶。（IG@myka.is.reel）

花絮照片中，李文意更作勢咬釗峰手臂，頗為親暱。（IG@myka.is.reel）

其實早在2024年3月，釗峰都有貼出過二人的合照！（IG@callstarcf）

李文意IG有接近6萬追蹤人數，她當然都要派下福利。（IG@myrillali）

李文意亦有分享泳衣照。（IG@myrillali）

不過，事有蹺蹊的是二人雖曾合作及在IG互動，但釗峰逾2,300位追蹤人士中，竟然冇李文意，估計是當初被Karen發現後取消追蹤對方「斷聯」；然而，李文意仍一直有追蹤梁釗峰。今次事件在網上瘋傳後，李文意暫未回應，不過其Threads頁面忽然由公開轉為私人，IG亦限制留言。

釗峰跟李文意曾在IG互動，然而釗峰逾2,300位追蹤人士中，竟然冇李文意，估計是當初被Karen發現後取消追蹤對方「斷聯」。（IG@myrillali）