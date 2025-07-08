張與辰歌迷會女會長被歌迷指控「手腳不乾淨」 承認一件冇處理

張與辰的歌迷會「與辰同行fans club」近日是非不斷，會長吳苡琪被多名歌迷指控「手腳不乾淨」，指責其在會務管理上缺乏透明度，帳目混亂，且未能妥善處理粉絲資金，懷疑存在挪用或不當使用的情況，甚至被爆昔日是一名吸毒者及毒品拆家，涉及毒品問題，令不少支持者感到失望和憤怒，引發粉絲群內廣泛關注和爭議。

張與辰今日（8/7）現身新城電台出席電台節目宣傳活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實當初我接觸Kiki嘅時間，佢已經交代咗佢嘅過去，我係知道。我覺每個人都有過去，我都係透過信仰改變過去，所以我好理解佢嘅心情。同埋我覺得佢好勇敢肯講佢嘅過去，反而更令我對佢更有信心，就將歌迷會放手交晒俾佢。但我好明白係會有人利用佢嘅過去去攻擊佢。」

張與辰表示現時歌迷會帳目透明度高。（葉志明攝）

手上金鏈由歌迷眾籌所送。（葉志明攝）

對於會長吳苡琪被多名歌迷指控「手腳不乾淨」，張與辰表示：「其實每次都會有單據，就好似佢哋送俾我條金鏈咁，雖然我唔記得幾多錢，但佢係有影過張單分享出去，變咗我哋係好透明化，同埋向歌迷籌得18萬落戶外廣告，我哋都有收據，大家都係見得到。」

被問有否親自核數？張與辰表示：「我會睇得到，因為佢哋會俾我知道，每一次開票嘅用途係咩咁。因為我曾經喺合約上都俾人呃過錢，變咗我都唔想粉絲都要經歷呢啲事，所以我都要知道個數目行到去邊。同埋而家佢哋入數，唔係入去私人戶口，係入去註冊嘅公司戶口度，變咗我係睇得到有幾多。」

張與辰今日現身黃埔為新城電台節目做一日實習主持。（葉志明攝）

提到有指Kiki曾經是《中2》亞軍譚輝智的忠粉，一早為偶像開設社交平台粉絲專頁，並且吸納了一大批粉絲。後來譚輝智希望由家人處理歌迷會的事務，故跟Kiki交涉，要求她交出社交平台的管理權，又以歌迷會的幹事職位交換。最終，Kiki無奈地交出管理權，並與譚輝智不歡而散。

張與辰表示：「呢一樣嘢我就唔知，但我知道佢係佢粉絲，鐘意聽輝智嘅歌嘅，相信應該唔會不歡而散啩。（有指Kiki搞歌迷會為斂財！）我就覺得唔係嘅，因為而家嘅錢係轉返入嚟我哋註冊嘅公司，同埋有人睇住盤數，變咗而家唔係KiKi可以一手控制得到，咁所以我哋都喺歌迷會上都有講過，任何嘅數都係轉入佢哋公司個戶口度。如果真係入咗Kiki嘅個人戶口度，可能有歌迷托Kiki幫手買紙牌，咁就呢啲就由佢自己處理，變咗呢啲我就唔會去理。因為咁小事，歌迷會要訂啲乜嘢新嘅燈牌，呢啲都係幾廿蚊嘅嘢嚟。」