關禮傑19歲細女熱愛K-POP恨做女偶像　漂頭穿環又紋身前衛有個性

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-22 20:00

關禮傑向來都是娛樂圈的型男代表，他和太太梁安娜的大女兒關楓馨（Fabienne）自小已經被外界大讚靚女，外形十足大家閨秀而曾一度被訛傳參加《香港小姐競選》，是有力成為「最靚星二代」的人選。比Fabienne細六年的妹妹關楓盈（Franziska）兩年前在加拿大中學畢業後回香港發展，喜歡動漫和K-POP文化的她據聞有意去韓國發展做偶像，更已經得到爸爸的大力支持，前往韓國放膽追夢。

關禮傑和太太非常愛錫兩個女兒關楓馨（左二）和關楓盈（右二）。（Instagram：@tiffanyfabi）

2001年出世的Franziska論外形和性格都與走歐美路線的姐姐大不同，不但以一頭漂染頭髮示人，身上亦有多個紋身和穿環，耳骨環、鼻環、唇環和眉環都有，相當前衛又有個性。興趣方面，Franziska與文靜的姐姐相比，更鍾情於日本動漫和K-POP音樂，亦是韓國男團BTS（防彈少年團）的粉絲，家中有不少偶像收藏品，更會跟住偶像的腳步朝聖打卡。

關楓馨好有氣質。（Instagram：@tiffanyfabi）

關楓盈前衛得多！（Instagram：@m0ch1i）

關楓盈身上有多個紋身。（Instagram：@m0ch1i）

據知情者透露，關禮傑給予相當大的自由度兩個女兒，大女打算讀完碩士學位才考慮入娛樂圈，至於細女就希望去韓國學韓文兼追星，亦非常渴望能在韓國做練習生以女團成員出道，但由於要韓國出道實在太有困難，暫時計劃仍是未知之數。

關楓盈以一頭漂染頭髮示人。（Instagram：@m0ch1i）

知情者透露，Franziska雖然只有19歲，但已經目標明確積極裝備自己，跟住姐姐轉食素和努力減肥狠減baby fat，身形亦變得修長有線條，論外形絕對有潛力。關禮傑亦在金錢上和精神上都好支持細女，認為讀書什麼時候都可以讀，但青春就一去不返，所以對於她想出去闖蕩一下亦不反對。

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