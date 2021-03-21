Cammi孖姊妹staycation豪過26歲生日　超長腿異常比例又呃likes

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-21 14:15

現年26歲的前𡃁模謝芷蕙（Cammi）於10年前因作為陳冠希舊愛而一舉成名，近年不但變得愈來愈靚，亦愈來愈富貴。早前她被前男友S先生追債80萬及力數她曾偷竊兼打人。不過有富貴男友William照住的Cammi亦懶理指控繼續過富貴生活，不但在與男友去高級餐廳撐枱腳，更與三位好姊妹打扮得花枝招展去酒店staycation過豪華生日派對，玩得不亦樂乎。

Cammi日前在酒店過26歲生日。（Instagram：@cbbheree）

Cammi昨晚（20日）密密在Instagram出post曬靚相，照片上的她打扮性感，穿上一條猶如性感內衣的黑色低胸吊帶裙，再配上一對銀光閃閃的高踭鞋露出一雙不合乎比例的超長美腿，成功呃到不少likes。雖然Cammi經常瘋狂炫富曬錶又曬袋，但25歲的她依然童心未眠是迪士尼的常客，因此她的好姊妹亦相當配合，在Cammi的生日準備多個名牌公仔做禮物，連生日蛋糕都是美少女戰士的模樣！

Cammi的生日蛋糕是美少女戰士模樣，童心未眠！（Instagram：@cbbheree）

Cammi（左）與三個好姊妹拋胸露背影靚相。（Instagram：@cbbheree）

Cammi還收到一大紮99支玫瑰的花束，雖然男友William沒有出現在照片中，但超冧的伎倆十之八九非他莫屬，更疑似就是在酒店房內出手為四位美女影寫真照的幕後攝影師，花樣百出只為女友過一個開心又難忘的富貴生日。

Cammi還收到一大紮99支玫瑰的花束，送花者十之八九非William莫屬。（Instagram：@cbbheree）

William花樣百出氹女友。（Instagram：@cbbheree）

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