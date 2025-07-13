58歲袁潔儀三度流產　膀胱撕裂大量出血致不孕想勸武警老公搵二奶

58歲袁潔儀於1989年參與《亞洲小姐競選》而入行，90年代擔任亞視兒童節目《精靈一族》主持人，廣受小朋友歡迎，人稱「潔儀姐姐」。袁潔儀2000年轉投TVB，不過在2009年便離巢並與曾任職武警、現為商人的內地男友結婚，現時定居內地發展。日前袁潔儀接受鍾慧冰的YouTube節目《冰姐的花樣人生》的訪問，透露曾三度流產自責，曾希望老公「搵二奶」。

袁潔儀接受鍾慧冰訪問。（YouTube@冰姐的花樣人生）

袁潔儀罕談三次小產經歷。（YouTube@冰姐的花樣人生）

袁潔儀參選1989年亞姐，同屆冠軍翁虹、殿軍伍詠薇，袁潔儀得第五名。（YouTube@香港演藝人協會）

袁潔儀因為做兒童節目，人稱「潔儀姐姐」，係唔少人嘅集體回憶。（影片截圖）

節目上，袁潔儀提到與老公是「姊弟戀」，因擔心自己老了要對方照顧，所以一直未有結婚打算。但後來發現懷孕，於是在香港排期註冊，怎料在檢查時發現BB沒有了心跳「唔要得」，但老公堅持繼續結婚，不久再懷第二胎，可惜一個月後發現同情情況。袁潔儀直認是性格較急，懷第三胎時於是專心養胎，連檢測都沒有來香港，本來順利度過三個月，怎料驗出BB很大機會有唐氏綜合症，權衡輕重後，決定排期做流產。

袁潔儀第一同二胎都好快冇咗心跳。（YouTube@冰姐的花樣人生）

袁潔儀第三胎很大機會有唐氏綜合症，權衡輕重後，決定排期做流產。（YouTube@冰姐的花樣人生）

袁潔儀引產第三胎過程好快，但BB出嚟都唔敢望。（YouTube@冰姐的花樣人生）

袁潔儀懷胎4月引產膀胱撕裂大量出血致不孕。（YouTube@冰姐的花樣人生）

袁潔儀憶述當年流產情況，仍難掩傷痛。她指當時由半夜一時開始陣痛，以為胎兒很快便會流出，叫老公可以第二朝早才來接她，怎料痛到5、6點仍未成功流產。袁潔儀問醫護人員，他們竟然說：「你已經差唔多4個月，要好似生仔咁等佢自己出嚟。」再過約半個鐘，她開始感受到穿羊水，她說：「feel到啲羊水好似噴出嚟，咁咪諗係咪要好似隔離嗰個媽媽咁用力，我用咗一下就feel到有嘢出咗嚟，嗰陣我唔敢望，只係心諗『小朋友，我哋有緣再見喇。』」

袁潔儀以為已經「搞掂」，但過了很久發現自己不停出血：「嗰個主任話係膀胱撕裂，要即刻推上去做手術，原來係我太大力搞到撕裂咗，自此之後我呢個子宮嘅環境跌到好低谷，就算我再重新去調整，都唔可以再懷孕， 本來老公堅持要我去調理，我心諗『不如你去搵二奶咪仲好』，但係最後我都冇講到出口。」她表示「搵二奶」這個想法源自於Ming姐林建明，因為對方亦曾想過叫老公找另一人生育，而袁潔儀更看得開：「古代都係咁，我又相信我老公搵得一定係心地好。」她直言老公曾找過代孕，不過因為生意很忙，而且費用高昂，最後打消了這念頭。

袁潔儀懷胎4月引產膀胱撕裂大量出血致不孕。（YouTube@冰姐的花樣人生）

袁潔儀懷胎4月引產膀胱撕裂大量出血致不孕。（YouTube@冰姐的花樣人生）

想過叫老公搵二奶。（YouTube@冰姐的花樣人生）

老公由武警轉行做小生意，袁潔儀話自己唔係嫁有錢人。（YouTube@冰姐的花樣人生）

另外，袁潔儀亦有提及在亞視時期曾與莫家堯的一段情，二人拍拖7年，但早期拍拖不能公開。而當時莫家堯可能靚仔又後生，身邊一直有不少女仔埋身，有一次更撻著自己一位藝人好友，但問自己「係咪仲鍾意佢」，結果選擇「忍讓」拖拉一年多。最後在情人節堅決分手：「嗰陣佢打電話約我去食飯，點知去到無端端約埋另一個女朋友，不過我已經唔識嬲，知道自己可以放得低。」

好多人都知袁潔儀同莫家堯有一段情。（YouTube@冰姐的花樣人生）