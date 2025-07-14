唐佳雪妮設靈｜錢嘉樂雙手合十淚別恩師　透露兩人遺願為合葬

資深武術指導唐佳與資深演員雪妮相繼離世，今（7月14日）於紅磡世界殯儀館設靈。不少圈中藝人、親朋好友到場送別這對模範夫妻。

由於唐佳、雪妮生前為人低調，錢嘉樂代表香港動作特技演員公會及其家屬接受訪問。錢嘉樂表示，說：「佢哋屋企人畀個信息，就係佳哥、雪妮姐好低調，我哋都好尊重佢哋決定。」有記者問道，兩人是否會合葬，錢嘉樂回覆：「應該會係。因為佢嘅遺願係一齊，所以我哋今日會一次過搞。」不過，錢嘉樂就表示自己是外人，沒有過問詳情。

錢嘉樂代表香港動作特技演員公會及其家屬接受訪問。（葉志明攝）

訪問中，錢嘉樂尊稱佳哥為「蛇頭」，表示所有動作特技演員都會稱呼唐佳做「阿頭」，可見唐佳在行內十分德高望重。他也表示，今日有相當行內人來送別他們，亦有很多人「請纓」維持秩序。

羅家英及汪明荃。（葉志明攝）

黎耀祥。（葉志明攝）

談起有關唐佳的回憶，錢嘉樂表示他為人十分低調。4、5年前，他曾經想頒獎給佳哥，他說：「早幾年我好想頒個獎（傑出貢獻獎）畀佳哥，但係佳哥用咗：『我非常低調，唔好搞我啦。』（為由）婉拒咗我，所以呢個係幾遺憾。我覺得我哋要尊重佢，佢既然唔想拎呢個獎。佢都算係開山嘅師傅，我哋唔同龍虎舞師嘅名，都係佢爭取返嚟，佢都算係第一、第二代嘅武術指導。我係好想頒個獎俾佢，但係佢好想低調。」錢嘉樂表示，後來也沒再提起頒獎一事。

陳榮峻等圈中好友到場送別。（葉志明攝）

Bosco黃宗澤。（葉志明攝）