樂小姐生日「中年」評審開金口勁吃力　前香港先生環抱壽星助慶

TVB高層樂易玲（樂小姐）月初（1日）66歲生日，前一晚（30日）她特地於尖沙咀一餐廳包場舉辦生日派對，當晚出席的圈中人眾多，星光熠熠可媲美台慶。樂小姐生日雖然已過半個月，但慶祝活動仍然未停，日前再有好友為她慶祝生日，資深傳媒人查小欣在社交平台分享了樂小姐生日派對的照片。

樂小姐66歲生日前一晚於尖沙咀一餐廳包場舉辦生日派對。(胡凱欣 攝)

樂小姐生日。（小紅書）

查小欣在社交平台表示自己好幾件都錯過了樂小姐的生日派對：「好幾年都錯過了樂小姐的生日，今年多得Jacky在聚星居設宴，齊齊與她慶生，添Sir還大開金口，親自示範中年好聲音。」查小欣更分享了《中年好聲音》的評審張佳添在派對上為樂小姐高歌的片段，片中張佳添唱出陳奕迅的《淘汰》，但未知他是否太久沒「開金口」唱歌，高音方面似乎有點吃力。

查小欣在社交平台分享了樂小姐生日派對的照片。(IG@cha_siuyan)

查小欣在社交平台分享了樂小姐生日派對的照片。(IG@cha_siuyan)

查小欣在社交平台分享了樂小姐生日派對的照片。(IG@cha_siuyan)

查小欣分享了《中年好聲音》的評審張佳添在派對上為樂小姐高歌的片段。(IG@cha_siuyan)

查小欣分享了《中年好聲音》的評審張佳添在派對上為樂小姐高歌的片段。(IG@cha_siuyan)

除了張佳添高歌外，從查小欣的照片中可以見到有不少藝人都有出席生日派對，包括有：孔德賢、黃建東、沈震軒、向海嵐等人。當中以黃建東與樂小姐的合照最親密，他從後抱緊樂小姐可見二人的交情甚好。

當中以黃建東與樂小姐的合照最親密，他從後抱緊樂小姐可見二人的交情甚好。(IG@cha_siuyan)

從查小欣的照片中可以見到有不少藝人都有出席生日派對。(IG@cha_siuyan)

從查小欣的照片中可以見到有不少藝人都有出席生日派對。(IG@cha_siuyan)

從查小欣的照片中可以見到有不少藝人都有出席生日派對。(IG@cha_siuyan)

從查小欣的照片中可以見到有不少藝人都有出席生日派對。(IG@cha_siuyan)

從查小欣的照片中可以見到有不少藝人都有出席生日派對。(IG@cha_siuyan)

從查小欣的照片中可以見到有不少藝人都有出席生日派對。(IG@cha_siuyan)

從查小欣的照片中可以見到有不少藝人都有出席生日派對。(IG@cha_siuyan)