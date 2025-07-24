旅行最緊要近｜麥玲玲帶食千元響螺　遊「中國馬爾代夫」奢華享受

旅行最緊要近｜潮汕美食之旅｜惠州「馬爾代夫」｜由二人組合農夫︰陸永（6永）、鄭詩君（C君）夥拍胡敏芝（Karen）主持的旅遊文化節目《旅行最緊要近》，逢周四晚九點三十五分及周五晚九點半TVB Plus（82台）播映。沿高鐵線食玩買盡大灣區城市，尋找日本、泰國以外的平替。7月25日周五晚將播映節目最終章，三人來到「中國馬爾代夫」惠州享受陽光與海灘，談到網民稱呼，胡敏芝害羞否認「小薛凱琪」。同時三人亦搞怪扮演《魔戒》組合。



玄學家麥玲玲特別助陣7月24日周四晚潮汕之旅完結篇，帶領三人一起享受潮汕當地富豪飯堂（《旅行最緊要近》／TVB圖片）

旅行最緊要近｜汕頭天花板級打冷店必吃榜第一名

7月23日晚播放一集，陸永（6永）以半個潮州人身份介紹一間位於汕頭市的打冷店，該店長據必食榜頭幾位，單是打冷檔的菜式，要光顧多次才可以吃勻，而且豐儉由人，人均消費由幾十元到數千元不等。

陸永（6永）以半個潮州人身份介紹一間位於汕頭市的打冷店（《旅行最緊要近》／TVB圖片）

從生醃海鮮到熱食滷水，各款特色潮州美食都在這裏可以吃到（《旅行最緊要近》／TVB圖片）

旅行最緊要近｜麥玲玲帶路潮汕碳燒巨螺片

至於7月24日晚播放一集，6永、鄭詩君（C君）及胡敏芝（Karen）在潮汕最後一日行程，天大面子請到玄學家麥玲玲師傅擔任特別嘉賓。眾所周知香港富豪都愛到上環潮州巷食碳燒響螺，貪其即烤即食且名貴。當晚潮汕之旅最後一站，玲玲師傅帶各人到一間名為大牌檔，實則是當地富豪的飯堂，品嚐過千元一片的碳燒巨型響螺片。6永、C君及Karen見到玲玲師傅忽然華麗登場，自然喜出望外，知道一定「有好嘢食」。

7月24日晚潮汕之旅最後一站，玄學家麥玲玲師傅帶三人到一間當地富豪的飯堂，品嚐千元一片的碳燒巨型響螺片（《旅行最緊要近》／TVB圖片）

主打的巨型碳燒響螺，由廚師在現場即烤即切，再淋上秘製汁醬。各人試食後不約而同發出讚歎聲，就知有幾好食。C君表示假如預算充足，這款碳烤響螺是必食之選，他說︰「雖然響螺有多種做法都好好食，惟獨碳燒好食之餘，有師傅即場烤熟切片，滿足味覺及視覺享受。」

店師傅即場碳燒巨型響螺並切片（《旅行最緊要近》／TVB圖片）

店裏必食之選——碳燒巨型響螺片，螺片新鮮，醬汁濃郁（《旅行最緊要近》／TVB圖片）

店裏其他海鮮美食——海膽蒸蛋，一口嘗鮮，豐富口感（《旅行最緊要近》／TVB圖片）

店裏其他海鮮美食——拆肉紅蟹番茄煲，酸味綜合紅蟹鮮味，食慾大開（《旅行最緊要近》／TVB圖片）

四人在店裏大啖海鮮美食，讚不絕口（《旅行最緊要近》／TVB圖片）

旅行最緊要近｜惠州海灘三人搞怪扮嘢組合似《魔戒》

此外，7月25日晚節目最終章，三人來到惠州享受陽光與海灘，該處素有「中國馬爾代夫」稱號，不過C君有另一種看法，他說︰「唔使話似唔似人，惠州自己都幾正吖。好多民宿、酒店同Resort，好舒服。」

三人來到有「中國馬爾代夫」稱號的惠州，享受陽光與海灘（《旅行最緊要近》／TVB圖片）

他又提到有網民稱Karen為「小薛凱琪」，Karen卻不表認同︰「因為薜凱琪靚太多喇，我諗啲網民講下笑，揾啲嘢嚟講，即係話你好似邊個、邊個，因為講唔出你個名。」

網民稱Karen為「小薛凱琪」，胡敏芝怕醜︰佢靚太多喇 （《旅行最緊要近》／TVB圖片）

C君接着指三人非常合襯，毫無違和感，他說︰「睇返片同相係幾襯，似咩呢？似《魔戒》組合，樹人、哈比人加一隻精靈，個畫面好卡通。」假如想知道各人角色如何分配，就要留意7月25日晚的節目播出，C君跟6永的想法當然別出心裁。