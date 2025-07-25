姚焯菲爆新歌MV首次有男主角 問到合唔合襯 身體反應最誠實

今日（25/7）姚焯菲(Chantel）和詹天文（Windy）齊齊現身灣仔出席香港動漫電玩節活動。提到即將推出新歌《KMC》，Chantel開心表示：「今次呢首新歌嘅MV係我第一次有男主角，至於有冇親熱嘅鏡頭，到時大家睇就會知。（男主角有冇得揀？）我係冇份揀，都係公司安排俾我。（合唔合心水？）我覺得都幾襯個MV嘅。（咁襯唔襯你？）⋯⋯⋯⋯⋯⋯」Windy即刻幫手解圍：「係襯個MV，就係襯晒成件事。」

Chantel和Windy透露曾面對各種批評承受巨大壓力，半夜痛哭。（陳順禎攝）

講到首新歌內容含意，Chantel表示：「係講關於有啲事唔需要咁完美，就好似大家都會覺得完美就係好，同埋講要面對世間好多嘅批評。就好似自己咁，我都好追求完美，但原來咁樣係好攰，就好想透過呢首歌去提醒大家同自己，有啲事唔需要太過介懷。」

問到入行至今，要面對各種批評都是否承受巨大壓力？Chantel表示：「梗係大壓力。雖然冇一個方法可以洗走壓力，如果短暫嘅話我覺得瞓覺係好有作用。（有冇試過失眠？）係有，同埋試過瞓瞓吓覺喺度喊，啲眼淚係咁流。」Windy表示：「我之前都係，有一段時間我好誇張，通宵唔瞓，就係睇咗太多網民嘅留言批評，成晚冇瞓過。但而家就唔會。」