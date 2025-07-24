BIG FOUR倒數兩周開騷　蘇永康認四子秘練絕技

即將在八月九至十一日於紅館舉行一連三場「BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025」門票已侢部售罄。倒數兩個星期開騷，BIG FOUR成員張衞健（Dicky）、許志安、蘇永康和梁漢文（Edmond）密鑼緊鼓，跟Alan Mak舞蹈團隊綵排和練歌，為演唱會做好準備。

BIG FOUR倒數兩周開騷 。

Edmond笑言：「一定唔可以忘記有人要練蜈蚣彈同埋林峯櫈⋯⋯」眾人即追問Dicky練習進度如何？他說：「使唔使用2000幾呎排舞室嚟練？（要！）你畀個廁所我練吓就得架啦！」Edmond對他甚有期望，說：「你要做三十幾吓，成條沙甸魚咁，幅度動作大過林峯好多！」安仔突然爆料：「聽講你訂造咗張櫈！」Dicky不否認，但表演甚麼就大賣關子，笑說：「係訂咗張櫈，但唔係姓林，係姓張 ！今次擔保鍾意BIG FOUR嘅朋友，即使以前睇過我哋表演，都一定未見過我哋咁做，亦唔會諗到我哋會咁樣做。」他預告大驚喜，還笑言叫人上網撲飛，安仔和蘇永康立即提醒他門票早已售罄！

四子秘練絕技。

蘇永康透露：「今次我哋四個會一齊做一個樂器演出，大家都花咗唔少時間去排練，Dicky真係付出好大努力，事實上呢部份，佢自己都好期待。」Dicky揚言：「係，光宗耀祖就靠呢一part！」之前BIG FOUR試過兩次在台上夾Band，分別在BIG FOUR演唱會和安仔個唱上表演，Edmond說：「今次延續返個傳統，但肯定同之前表演好唔同。」

四子越練越弗，會否騷肌派福利？安仔表示不一定性感，但造型特別。Dicky笑言建議安仔著旗袍唱《喜歡你是你》，Edmond加入爆笑戰團：「開衩高到上腰！」他們一碰頭就連場笑料，今次肯定唱爆和笑爆紅館。

BIG FOUR倒數兩周開騷。