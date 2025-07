BIG FOUR倒數兩周開騷　蘇永康認四子秘練絕技

即將在八月九至十一日於紅館舉行一連三場「BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025」門票已侢部售罄。倒數兩個星期開騷,BIG FOUR成員張衞健(Dicky)、許志安、蘇永康和梁漢文(Edmond)密鑼緊鼓,跟Alan Mak舞蹈團隊綵排和練歌,為演唱會做好準備。

BIG FOUR倒數兩周開騷 。

Edmond笑言:「一定唔可以忘記有人要練蜈蚣彈同埋林峯櫈⋯⋯」眾人即追問Dicky練習進度如何?他說:「使唔使用2000幾呎排舞室嚟練?(要!)你畀個廁所我練吓就得架啦!」Edmond對他甚有期望,說:「你要做三十幾吓,成條沙甸魚咁,幅度動作大過林峯好多!」安仔突然爆料:「聽講你訂造咗張櫈!」Dicky不否認,但表演甚麼就大賣關子,笑說:「係訂咗張櫈,但唔係姓林,係姓張 !今次擔保鍾意BIG FOUR嘅朋友,即使以前睇過我哋表演,都一定未見過我哋咁做,亦唔會諗到我哋會咁樣做。」他預告大驚喜,還笑言叫人上網撲飛,安仔和蘇永康立即提醒他門票早已售罄!

四子秘練絕技。

蘇永康透露:「今次我哋四個會一齊做一個樂器演出,大家都花咗唔少時間去排練,Dicky真係付出好大努力,事實上呢部份,佢自己都好期待。」Dicky揚言:「係,光宗耀祖就靠呢一part!」之前BIG FOUR試過兩次在台上夾Band,分別在BIG FOUR演唱會和安仔個唱上表演,Edmond說:「今次延續返個傳統,但肯定同之前表演好唔同。」

四子越練越弗,會否騷肌派福利?安仔表示不一定性感,但造型特別。Dicky笑言建議安仔著旗袍唱《喜歡你是你》,Edmond加入爆笑戰團:「開衩高到上腰!」他們一碰頭就連場笑料,今次肯定唱爆和笑爆紅館。

BIG FOUR倒數兩周開騷。