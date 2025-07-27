前亞姐每年同TVB續約　無劇拍時做直播帶貨：密食當三番

邵氏劇集《執法者們》日前於尖沙咀一酒家舉辦大結局晚宴，劇中主要演員都有出席，包括有：黃宗澤、丁子朗、馬國明、陳瀅、陳豪、吳啟華及蔡潔，作為監製樂易玲當然亦有出席。袁潔儀劇中飾演龔友城私家看護的徐嘉欣，是為了宣萱而毒殺龔友城，袁潔儀接受《香港01》訪問時都笑指自己的角色都「狠狠哋」，但其實是比較有情有義：「喺監獄入面就識到宣萱，你知喺監獄入面竟然會有人呢三不四七咁樣幫我喎，咁於是乎我個心就一直就係要報答同埋感恩呢一個宣萱。」

劇中主要成員都有出席，包括有：黃宗澤、丁子朗、馬國明、陳瀅、陳豪、吳啟華及蔡潔。(陳順禎 攝)

邵氏劇集《執法者們》昨日於尖沙咀一酒家舉辦大結局晚宴。(陳順禎 攝)

邵氏劇集《執法者們》昨日於尖沙咀一酒家舉辦大結局晚宴。(陳順禎 攝)

袁潔儀接受《香港01》訪問時都笑指自己的角色都「狠狠哋」。(陳順禎 攝)

袁潔儀被問到最近少了在劇集中出現是否同樣受到行業「寒冬」所影響時，她表示「都有啲啲影響」，而且雖然她嫁到國內，但不想把養父母的壓力轉移到內地老公身上，所以就自己負起這個責任：「雖然係有啲啲壓力，但係都會好感恩好開心嘅。（對你自己有冇影響？）其實都有少少擔心嘅，咁但係呢個大環境所致啦，咁於是乎你都會感覺上呢嚟緊呢一兩年係真係會比較低迷啲嘅。」

袁潔儀表示行業「寒冬」對她都有影響。(陳順禎 攝)

雖然袁潔儀嫁到國內，但不想把養父母的壓力轉移到內地老公身上。(陳順禎 攝)

袁潔儀更指不止娛樂行業的情況嚴峻，其實每一行都一樣：「咁反正就係呢個時段，無論係內地嘅工作又好，香港嘅工作都好啦，我都會感覺上係密食當三番。」至於會否需要從其他收入去幫補生計時，她直指間中都會做「直播帶貨」，但自己就以拍劇為主。而被問到與TVB的合約如何時，袁潔儀直指「依舊」，她表示現在是與TVB每年續約一次：「都係屬於TVB嘅一員，都係一年一年咁簽，有劇拍就以TVB為先咁樣。」

袁潔儀更指不止娛樂行業的情況嚴峻，其實每一行都一樣。(陳順禎 攝)