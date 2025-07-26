Ali李佳芯缺席TVB告別作宣傳　回復自由身曬長腿搵真銀心情大好

女神李佳芯（Ali）今年初正式宣布離巢TVB自組工作室，與TVB結束12年合作關係。Ali在TVB主演的最後一套劇集《麻雀樂團》終於上映有期，但正在馬來西亞拍劇的ALI未能抽空返港宣傳。她在大馬出席活動時心情極好，高衩白裙曬美腿。



李佳芯TVB告別作《麻雀樂團》月尾終播出 網民：終於有得睇ALI

Ali李佳芯與好拍檔黎諾懿，在馬來西亞拍劇兼出活動搵真銀。（IG：@aliaime）

Ali李佳芯與好拍檔黎諾懿，在馬來西亞拍劇兼出活動搵真銀。（IG：@aliaime）

Ali李佳芯與好拍檔黎諾懿，在馬來西亞拍劇兼出活動搵真銀。（IG：@aliaime）

女神李佳芯（Ali）18年憑《BB來了》飾演港媽唐恬兒榮升視后，加上深得網民愛戴成為廣告商寵兒。Ali離巢後首部作品，與黎諾懿繼《BB來了》後再續戲緣，參與由馬來西亞製作的劇集《義和》，近日都留在當地開工。日前趁機出席活動拍住上搵真銀。

視后李佳芯（Ali）年頭宣佈離巢TVB，《麻雀樂團》成為其TVB告別作，劇集將於下週一出街。

李佳芯之前有出席《麻雀樂團》煞科宴。（資料圖片）

ALI身穿白色中袖裙束起馬尾，知性美十足，坐下拍攝照片時，白裙高衩設計曬出白滑美腿，回復自由身後心情相當好，短片配以Kael Drakon的歌曲《Enjoy the Moment》似要憑歌寄意。活動吸引大批粉絲在場等候，ALI親民地向圍觀群眾揮手。李佳芯在台上表示：「嚟到馬來西亞，都會欣賞到佢哋嘅團隊精神。同馬來西亞嘅演員合作，認識咗好多馬來西亞嘅演員，我覺得個個都好專業﹗」

ALI李佳芯在馬來西亞大受歡迎。（IG：@aliaime）

ALI李佳芯在馬來西亞大受歡迎。（IG：@aliaime）

ALI李佳芯在馬來西亞大受歡迎。（IG：@aliaime）

ALI李佳芯心情相當好。（IG：@aliaime）