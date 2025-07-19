李佳芯TVB告別作《麻雀樂團》月尾終播出　網民：終於有得睇ALI

女神李佳芯（Ali）18年憑《BB來了》飾演港媽唐恬兒榮升視后，加上深得網民愛戴成為廣告商寵兒，但近年屢被指遭TVB投閒置散，至今年初終正式宣布離巢自組工作室，與TVB結束12年合作關係。Ali在TVB主演的最後一套劇集，亦終於上映有期。



ALI李佳芯TVB告別作《麻雀樂團》月尾播出。

李佳芯為新劇角色特登剪短頭髮。

作為小品劇天后，過往Ali不少作品都成功刀仔鋸大樹。近年Ali在TVB曝光率大減，去年被安排夥拍視帝譚俊彥拍攝新劇《麻雀樂園》成為告別作，將接棒《執法者們》，於7月28日晚上首播。以「碰出歡笑聲，食出人情味」作為重點宣傳口號的《麻雀樂團》，是一套圍繞親情作為主題的輕鬆溫情小品！劇情講述大龍鳳麻雀館第二代老闆司徒久（譚俊彥飾），某天收到一隻神秘USB，USB的內容是一名小女孩以大提琴拉奏《Long Long Ago》…自此，司徒久被片段中的古典音樂及小女孩深深吸引，幾經轉折，司徒久發現片段中的小女孩竟是自己的親生女兒沈家明（郭柏妍飾），但基於種種原因，阿久理智上不敢與家明相認，但情感上卻控制不了對家明的關注及關懷，結果因為太瘋狂一度被誤以為是變態中年阿叔，從而引爆連串錯摸及笑話！

李佳芯同阿Shaun譚俊彥喺劇入面係歡喜冤家。

李佳芯同阿Shaun譚俊彥喺劇入面係歡喜冤家。

李佳芯同阿Shaun譚俊彥喺劇入面係歡喜冤家。

李佳芯遭監製要求剪短髮減女神味

近年走開溫文暖男或專業路線的譚俊彥（Shaun），這次將一改形象飾演賴皮麻甩中年男子阿久，這位阿久雖然表面粗魯、為人囉嗦又專制，每次與弟弟程朗（黃庭鋒飾）、妹妹程晴（胡敏之飾）及貼身助理張鐵（李佳芯飾）在飯枱上召開家庭會議時，都必定「有強權冇公理」，次次都要「管家婆」性格的張鐵出手才能保持家庭和睦…但其實阿久內心充滿愛，除了對程朗、程晴及阿鐵照顧有加，對好兄弟阿威（韋家雄飾）及阿強（何啟南飾）亦是無私付出，就算是來到麻雀館耍樂的老顧客，阿久亦是視如家人般看待，相當有人情味。而飾演管家婆的李佳芯，這次亦會放下女神靚靚形象，按監製Marco要求剪短髮及以瀟灑率性造型亮相之餘，還會經常以三寸不爛之舌強攻阿久，二人是次合作絕對火花十足！

當然唔少得有打麻雀場面啦，都一定令好多家庭觀眾有親切感。

羅永賢：情是無綫製作人創作的根

以「香港味」、「家庭」、「親情」及「人情味」作為核心主題的《麻雀樂團》，整套劇最大特色是幾乎每一集都至少有一場同枱食飯戲，以帶出回家吃飯對於每一個香港人的意義及重要性！監製Marco受訪時坦言，希望透過這個作品帶給觀眾久違了純以親情出發的劇集之餘，亦希望劇中大小人物，能帶給觀眾親切感：「希望大家睇呢套劇嘅時候，會覺得入面啲角色，會好似自己身邊成日遇到嘅人。」並坦言「情」其實是很多在無綫長大的製作人創作的根：「其實無論係咩形式嘅劇，最後想帶出嘅都係親情、愛情、兄弟情、友情等等，人同情始終係好重要嘅劇集元素。」