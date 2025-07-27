蔡瀾寫書法一隻字值$X萬　鍾慧冰爆蔡生對倪匡出軌對象有彈無讚

蔡瀾上月25日辭世，享壽83歲。鍾慧冰（冰姐）日前在其YouTube頻道《冰姐的花樣人生》談及蔡瀾的傳奇人生，大爆這位才子表面風流，實際是傳統顧家兼有責任感的好男人，對於兩位老友倪匡和黃霑的出軌對象有彈無讚；而蔡瀾更將興趣發揮到極緻，寫書法每一隻字值兩萬港元，有價有市！

「香港四大才子」之一、著名作家蔡瀾上月25日辭世，享壽83歲。（視覺中國）

蔡瀾在愛妻離世後入住尖沙咀全海景酒店套房。（小紅書圖片）

蔡瀾晚年需以輪椅代步。（影片截圖）

冰姐透露自己跟「香港四大才子」中的黃霑最為老友，與蔡瀾亦有不少合作機會。冰姐在80年代尾曾開公關公司，並邀蔡瀾諮詢有關飲食的意見，從對方身上學懂約人早到的習慣，受用至今。冰姐指蔡瀾興趣廣，除了識飲識食，還有繪畫、寫書法、寫作等，冰姐說：「蔡生話一個人有嗜好緊要，如果你鍾意做咩盡量去做嗰件事，做到最好成為專家，一旦沉迷嗰個遊戲，就發覺人間係冇壓力。如果你想嗜好做到叻嘅話，甚至可以炒晒啲老闆魷魚，佢話有啲老闆好衰㗎嘛！」冰姐指蔡瀾當年在邵氏擔任電影製片人，而口中好衰老闆便是指邵氏老闆娘方逸華。

鍾慧冰談與蔡瀾相識經過。（YouTube@冰姐花樣人生）

冰姐指蔡瀾只是表面風流。（YouTube@冰姐花樣人生）

蔡瀾一向識飲識食。（微博@蔡瀾）

蔡瀾很喜歡篆刻即雕刻圖章，依從老師指示學好書法，從臨摹古人書法開始漸漸產生濃厚興趣。冰姐說：「人哋文字有價，佢就係書法有價。我知蔡瀾臨走（離世）前去過吉隆坡舉辦書法展，兩、三年前，有朋友去買佢嘅字畫，聽講一隻字一萬馬幣，等於港紙兩萬，聽講書法展收獲甚豐，有七位數收入，證明有特別興趣專注去做會成功同發達。」

蔡瀾書法有價有市。（YouTube@冰姐花樣人生）

一隻字值兩萬。（微博@蔡瀾）

一隻字值兩萬。（微博@蔡瀾）

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除了多才多藝多金外，蔡瀾亦很多情，他曾在61歲訪問時自爆最少有61個女朋友：「一年一個不過份吧」。但在冰姐眼中，蔡瀾只會「口裏吃人豆腐」，婚後用情十分專一，對兩位老友倪匡和蔡瀾的出軌對象頗反感。

冰姐透露當年三子主持亞視《今夜不設防》，每次拍攝完都會飲酒作樂，由於冰姐與黃霑稔熟都有機會一齊去玩，她說：「當年倪匡追求一位媽媽生（舞小姐領班），依家唔介意講，因蔡瀾喺訪問中講過晒，如果未講過我唔敢講。去卡拉ok唱歌，倪匡去北角接媽媽生，倪匡一走蔡瀾就鬧：『咁醜又唔靚，麻麻煩煩』」。冰姐爆倪匡喜歡的媽媽生樣貌不俗說話嬌嗲，只是身材偏矮小「五呎爭吋半」，她續說：「蔡生對媽媽生態度惡劣好不滿，好驚倪匡真係愛上呢位媽媽生，蔡瀾心裏面好錫倪太，好驚佢出事，所以喺倪匡面前踩媽媽生：『唔好㗎，嘥咁多錢好貴』。」另外，蔡瀾對黃霑的愛人林燕妮亦有微言，覺得對方有公主病經常遲到，卻讚黃霑太太Winnie是世間少有的好女人「好到不得了」。

《今夜不設防》係三大才子嘅經典節目。（YouTube@冰姐花樣人生）

《今夜不設防》由倪匡、蔡瀾同黃霑主持，每次節目完都會飲酒作樂。（網上圖片）

倪匡和蔡瀾非常老友。（視覺中國）