專訪｜健身女神李彧秀憑驕人身材殺入影壇: 唔介意3點盡露

每年七月，香港灣仔會議展覽中心都會舉行盛大的書展，吸引數十萬讀者與出版業界人士參加。除了各大出版社的新書發佈和名家講座，每年最矚目的焦點之一，莫過於一眾人氣KOL推出的寫真集。

被封為健身女神李彧秀（SauSau）今年書展以其亮眼出眾身材與個人魅力，成為全場焦點。而今年亦是她推出第3本個人寫真集，內容比過往更大膽、性感。雖然她以健身女神和性感形象聞名，其實她也曾涉足影壇，在電影《陰目偵信》中參與演出，而且在香港情色電影《一路向西2 東京AV攻略》參與試鏡。

SauSau擁有驕人身材。（陳順禎攝）

SauSau接受《香港01》訪問時透露入行前的過去：「其實我以前好細個就出去打工，大概十五六歲嘅時候，因為身形比較高大，就趁住暑假嘅時候就到我契爺間餐廳度打工暑期工，雖然我係做侍應，但係好多嘢都要搬搬抬抬，一做就做到我中學畢業為止，過程令我發覺原來做飲食業係咁辛苦，令我加對尊重呢個行業。」

SauSau中學畢業後，繼續升學完成理工大學課程後再投身社會，展開人另一個階段：「起初我嘅工作都係圍繞都係做售貨員，都係賣服裝。日子耐咗，發覺生活好苦悶，同埋覺得冇咗自己嘅人生，人生好似為咗人哋，而唔係屬於自己。於是我就趁住自己有幾分姿色，就決定轉跑道，嘗試自己創業做老闆，投身美容行業，化身紋繡師為容人繡眉。」

SauSau曾是一名紋繡師。（陳順禎攝）

創業初期，SauSau信心十足，認為能憑自己美貌性感本錢作生招牌吸客，於是就頻頻拍片上載到公司的社交平台宣傳造勢：「其實當初粉絲們認識我嘅時候，都係喺呢度認識我，我承認我係有野心想件事快，變咗我覺得性感呢樣嘢係可以令到大家關注到我，所以當時我係咁影性感，就係咁嘅原因就多咗好多人認識我。」

SauSau在社交平台備受關注之後，發覺美容行業工作刻板，並不適合自己，於是跳出幕前參與不同演藝製作，並主動出擊不繼試鏡尋找工作機會：「好多人都會問我，覺唔覺我自己遲咗入行？我就唔覺得自己遲入行，因為之前嘅經歷，係令我之後有更好嘅自信同準備，去發揮俾大家睇，咁所以我就冇話諗後悔遲入行。」SauSau又指「工作機會係自己爭取，我覺得唔可以喺度等運到，當然你爭取呢個機會之前你有幾準備。」

SauSau雖然經常性感示人，但原來拍戲都會有底線：「試過有人搵我做一個色情小角色，要我裸露上胸，但我拒絕咗佢，始終我都有底線，底線就係3點不露。不過如有個價又好高，而個角色我又好鍾意，我諗都會去嘗試。就好似以前有啲女星因為有好嘅角色，令佢哋有成功嘅機會，所以我覺得可以搏一搏，亦都可算是為藝術而犧牲，但我唔覺得係一件羞恥嘅事。」

SauSau直言能遇到好角色，不介意裸露身體。（陳順禎攝）