麻雀樂團｜莊易羚獲網民激讚　自揭為角色喊到兩度離場與減肥過度

麻雀樂團｜莊易羚｜譚俊彥｜《強人》系列金牌監製羅永賢Marco、夥拍其最佳拍檔黃偉強編審的《麻雀樂團》，逢周一至五晚八點半於翡翠台播映，主要演員有譚俊彥、李佳芯、郭柏妍、姜大衛、韋家雄、何啟南、黃庭鋒、胡敏芝及謝東閔！在7月31日星期四晚播出的第四集，故事繼續圍繞司徒久（譚俊彥飾）如何出盡千方百計接近愛女沈家明（郭柏妍飾），原本誤以為阿久為追後生女喪失心智的阿鐵（李佳芯飾），當得悉這個驚人血緣真相後，亦努力協助阿久、包括處理投資樂團事宜。



阿久一生中最愛沈盈（莊易羚飾）隔空與其道別（TVB圖片）

莊易羚在本集表現出色，把角色的流露著掛念及可惜的情緒表現得淋漓盡致（TVB圖片）

7月31日晚播出的第四集最焦點的一幕，非阿久一生中最愛沈盈（莊易羚飾）隔空與其道別、及將家明交託阿久照顧一幕莫屬。這幕阿譚好戲唔在講，就連仍算是新人的莊易羚亦表現出色！莊易羚不但以虛弱的聲線及微表情演活垂死病人，由於當年阿盈是嬲阿久接手麻雀館才毅然分手、內心其實依然深愛著阿久，故當透過錄像與阿久隔空道別時，莊易羚除全程流露著掛念及可惜的情緒，還散發咗一種嬌美，一來明顯對阿久仍有著愛意、二來是心知這是最後對話的她，希望給阿久留下最美的最後記憶…...再加上莊易羚選擇了全程強忍傷痛的狀態演出場口，更加增添了當中的淒美感，一個新人演技能夠如此到位，實在讓人驚艷！

場口配上陳奕迅的《綿綿》，網民激讚perfect match。（TVB圖片）

網民好評：看到了回憶中的老香港

這幕戲於7月31日晚播出後，在網絡引起極大好評，網民不但盛讚莊易羚演技，更直指《麻雀樂團》舊香港情懷及人情味滿瀉，值得支持：

「話呢套戲悶的觀眾真係唔識欣賞！當九哥收到沈盈條片，我真的哭出來，期待越後期越精彩」

「好濃好濃的舊香港人情和味道，令我這離港多年的老香港，也看得眼濕濕」

「阿九哥睇沈盈的video，非常感動，當年的港人係好長情的，牙齒當金駛，此劇其實係好好睇，令我看到回憶中的老香港，多謝！」

「今晚呢一集，呢位女演員（指莊易羚）演得好好，睇到我（麻甩佬）都喊」

「麻雀樂團編劇有料到」

「沈盈+九哥 睇片Moment 超感動」

「莊易羚最後嗰節好感動」



更有網民入戲地叮囑莊易羚要「好好保重身體」，十分搞笑。

莊易羚為角色哭崩片場 監製點悟「不哭」真諦

莊易羚為角色做足功課，努力程度可見一斑（TVB圖片）

7月31日晚贏盡好評的莊易羚，接受官方訪問時透露，當接到角色後做功課時，已忍不住落淚。之後去到拍攝現場原本情緒還算穩定，但當聽到監製Marco Brief沈盈背景時，眼淚又再湧上來兼「喊到收唔到聲」；莊易羚續指Marco見狀即給予了很好的角色解讀及建議：「阿女，我哋呢場唔好喊，因為你應該已經拍咗好多take畀阿久，你係想喺最愛嘅人面前展示自己最好嘅一面，所以你應該揀一個唔喊嘅版本，因為你唔想（死後）在世嘅人擔心。」為了平復情緒，莊易羚更要先後兩次花五分鐘衝出錄影廠，聽K-POP兼跳舞平復情緒：「我記得當時隔籬廠有人拍緊劇，啲人路過係咁問我咩事喊得咁淒涼。」

每次拍劇必有挑戰及發揮的莊易羚，今次除了要演繹一場如此重要的情緒戲份，更要由16歲演至40歲，莊易羚為了演出年齡分別，亦在細節上花了不少心思：「學生時期拍拖會想比較可愛啲，所以聲線會高音啲；出嚟社會工作後，個人會成熟一點，聲線會相對比較沉；40歲就因為有病在身，所以就變咗短髮，整體妝容都係較淡為主。」莊易羚續指起初還為角色刻意減肥，可惜最終用力過猛遭監製勒令收手：「我喺半個月內減咗3公斤，瘦過選美嗰陣，仲瘦到面凹晒，最後監製叫我唔好再減。之後我反而要不停搵方法增肥，要食豬手同脂肪嘢去增肥，好搞笑。」

得到監製點醒和前輩指導的莊易羚在劇集中表現出色，網民盛讚。（TVB圖片）

莊易羚又感激同劇前輩對她照顧有加，當中李佳芯便教她如何可將眼神演得溫柔點：「因為我隻眼較大，好易畀人覺得好惡，我有特登問Ali點樣可以做得溫柔啲，佢都教咗我好多嘢，好感激佢。」