聲秀｜馮熙燮獲高度評價　劉浩龍激讚有「小蘇永康」影子

《聲秀》本集最強學員，為獻唱《給你幸福所以幸福》的馮熙燮（Ryan），除了獲得「四黃一紅（燈）」好成績，並獲導師們高度評價，其中蘇永康（阿公）專誠為Ryan留起「王牌」紅燈之餘，還在Ryan唱了數句後即撳紅燈！原來阿公早於海選時已對Ryan「一聽難忘」，還忍不住回家向太太大讚Ryan，當時蘇太的回覆是：「我都估到你鍾意佢。」阿公更以「靚布料」形容Ryan擁有靚聲，勁有詩意：「唱歌嘅技巧就等於一件衫嘅剪裁，剪裁可以變，但聲線同聲底就係嗰塊材料。我好喜歡呢塊材料，如果材料係好嘅，我想點樣剪都有個可塑性。」

其他導師亦對Ryan讚不絕口，泳兒說：「你唔係嚟比賽，我覺得你已經係表演緊喇。」劉浩龍：「直頭有啲蘇永康嘅風格添。」說畢向右揮一揮拳，再笑問阿公：「嗰吓似唔似呀？所以係屬於你㗎啦。」阿公對此幽默回應：「佢型啲添！」胡鴻鈞Hubert雖然同樣對Ryan情有獨鍾，但為人貼心的他，認為Ryan跟阿公會有更多得着，故決定大方「讓愛」：「呢個比賽應該Focus喺學員，我會幻想你跟邊位老師得著最多，一定係阿公。」至於譚耀文則最搞笑，由於太投入於Ryan的演出，他竟忘記了要撳燈，但事後為了給Ryan一個讚，仍決定補撳燈，相當有趣。

馮熙燮（Ryan）獻唱《給你幸福 所以幸福》。（TVB截圖）

昨晚另一焦點，是獻唱《純真傳說》的丹麥西班牙混血兒穎喬（Ziva），獲Hubert直言海選時已對其印象很深：「我好鍾意女仔唱低音，佢把聲好有texture。」Hubert更在點評Ziva時剖白了自己不使用「王牌」爭學員的原因：「我想參賽者因應返自己嘅需要，去選擇覺得真係幫到佢嘅導師。」再次引證他超為學員著想！至於泳兒則大讚Ziva可塑性高，故同樣撳了燈。最後Ziva毫不猶豫地選擇了貼心Hubert：「Day1已經係（想揀）Hubert老師。」

穎喬（Ziva）獻唱《純真傳說》。（TVB截圖）

喬美莎遺憾止步 落淚宣布會繼續努力勁勵志

本集另一值得留意學員是16歲的司徒泆（Haru），青春感十足地熱舞跳唱郭富城經典歌曲《Para Para Sakura》，配以自信「月球漫步」，表現亮眼。由於去到揀人中段，導師們開始手緊，故Haru雖然表現不俗仍沒有獲得導師撳燈，但難得的是，他依然保持開心笑容繼續表演下去，表現可嘉。對於Haru的體育精神，鍾舒漫（Sherman）大讚：「裏面走出嚟嗰份開心同自信係好難得，你聲線跳唱嘅時候好實淨同埋好響，見唔到燈唔好太過擔心。」Sherman最終果真由危險區救出Haru，令他順利躋身21強。至於顏值備受網民正評的喬美莎Chelsea，最終慘被淘汰，Chelsea為此哭至梨花帶雨，但她仍堅持不放棄：「這還是我的夢想，所以我會繼續努力。」有網民直指Chelsea樣子靚爆鏡，紛紛鼓勵她下年報名參選港姐。

最終，本集被淘汰四位學員為：文雅姿（Xylia）、陳芷晴 （Isabelle）、溫俊祥（Johnson），以及喬美莎（Chelsea），剩下21強成功晉級！

張欣翹沒有用自己耳機，緊張爆喊。（TVB截圖）