關智斌相隔六年開show騷肌賣飛：全場對住我波罅幫補下票房都好

關智斌（Kenny）等足六年終於再舉行個人演唱會《The Endless Adventure Live in Hong Kong》，這次選址啟德體藝館，演唱會將於九月二十六及二十七日一連兩場舉行。Kenny自爆拍攝海報時全場焦點都落在他的胸肌，笑言：「成個團隊對住我波罅影相，好彩我有操開！」

這次演唱會以「小飛俠Peter Pan」為概念，Kenny解構：「細個已經好鍾意睇呢套卡通片，不過今次我唔係扮Peter Pan，而係用冒險島嘅精神，講成長嘅矛盾同掙扎。」而海報造型原來暗藏玄機，綠色撕裂衫的一邊代表Peter Pan，另一邊就似邪惡船長Captain Hook，「好似正義同邪惡喺我身上開戰，打到衫都撕爛埋。」

關智斌show肌賣飛。

講到件衫咁性感，Kenny即鬼馬話：「為咗賣飛吖嘛！點都（露）少少啦。」又笑言：「希望咁樣可以幫到百零二百張飛啦，咁就功德無量㗎啦。」不過Kenny都直認近排真的操得好fit，除了為演唱會，亦因為早前要參加健身比賽，隨後又大爆拍攝海報期間的趣事，「因為件衫開胸，我成個團隊無論目光定相機，全部都對住我波罅，好彩我有操開，都見得吓人，唔使尷尬！」不少網民都將焦點落在Kenny張「暴乳」海報上，連AK@MIRROR都忍唔住留言：「收返埋個八字，唔好亂咁俾人睇！」DJ梁文禮更搞笑話：「豪乳警報」。公司一班兄弟姊妹如容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼、李幸倪、泳兒等，都紛紛於自己社交平台轉發演唱會消息，落力支持。

Kenny指《The Endless Adventure》不僅是一場演出，更是一段成長路上不斷冒險探索的旅程，要有面對無常世界的勇氣。在這一個你我都不會長大的晚上，將由「永遠的彼得潘」帶領大家，找屬於自己不一樣的答案。除此之外，Kenny預告：「個show會有好多跳舞部分，rundown精彩到我自己都睇咗十次，保證唔會悶親大家！」