杜德偉40年堅持做運動　指專業歌手歌手欠自律台上有閃失：抵死

杜德偉屬香港殿堂跳唱歌手，早於入行時已有「舞皇」美譽，入行後迅速俘虜香港樂迷，然後推出國語專輯攻陷「寶島」樂壇中，近年全國、海外舉行巡迴演唱會，十載過去終於「回家」舉行《杜德偉 GET UP 世界巡迴演唱會 - 香港站》，紀念入行四十周年。

長達十年缺席紅館舞台，重逢令Alex既驚又喜，當中對他的意義難以用筆墨形容：「因為我在香港出道至今已經四十年，過去有好多事情發生，今次返香港舉行個唱意義非凡。所以返自己屋企舉行演唱會，一定會是特別版，跟之前的巡回不同，選歌方面亦都會有很大分別。」Alex透露為呢次演唱會，加入經典廣東歌，以特別的曲單與樂迷、好朋友見面：「咁我自己嘅心情都很不一樣，固然之興奮啦！你知紅館啲期幾難『攞』，咁啱是我40周年紀念，可以在一個有意義的時間，舉行在香港紅館演唱會！紅館舉行可以好輕鬆，早上食完早餐，夜晚就入去紅館。不用專程飛到一個城市，然後慢慢彩排，所以在香港做演唱會覺得好舒服、好輕鬆，但同時又有好興奮的感覺。」

巡迴個唱已有兩年之久，今次香港「特別場」為樂迷度身訂造歌單，盼入場觀眾能重拾「少女情懷」，花一秒回到青春：「今次呢個演唱會構思時，我們都討論經典的歌曲，到底是重新編曲，令同一首歌有別的風格？還是原汁原味呈現？因為我覺得今次個唱很難得，將濃縮四十年的歷練，在一個演唱會中演繹，希望大家能夠一秒鍾返返回自己的青春囉，感受到當年的杜德偉，不論是當年的歌迷、朋友，即使時新相識，都可以重回初戀的感覺。」

杜德偉屬香港殿堂跳唱歌手，早於入行時已有「舞皇」美譽。

俗語有云「十年磨一劍」去形容藝人的豪情壯志，今次杜德年用「四十年磨一舞」回饋香港樂迷，新曲、舊歌融會貫通，回顧精彩光輝四十載：「十年再次開演唱會，一個說長不長、說短不短的日子，在這十年中我覺得自己在舞台上表演都進化，由我看見、接觸的事，令音樂方面亦都在進化，所以我覺得不用『攞必殺技』回饋歌迷，將2025年的杜德偉擺上舞台，唱一些經曲的歌曲，相信已經是最特別的感覺。」兩年的巡迴終於「回家」作結，Alex戲言「退休」在即：「尾站吧？我不再做啦，我諗住退休！講笑而已，你想我唔做？好難！今次不是尾站，而會是一個『特別站』，香港場會做的演出，在其他城市是不會發生的。其實每一場演唱會都好特別，每次在不同城市舉辦個唱，前排的觀眾都是同一班人，她們真的好支持，專程飛到不同地方睇騷，令到我好感動！當聽到全場大合唱時，知道大家真是熟悉我的歌，一齊合唱令我很窩心、很感動。」

即使入行四十年，杜德偉仍以「Fit爆」狀態示人，原來Alex多年來都堅持「自律」，控制飲食、運動、訓練從未間斷：「我覺得自律做運動是專業歌手必要的，專業歌手原會讓自己在台上失準、失色。如果失準、失色是因為沒做足功夫而發生，那就叫『抵死』。無論有沒有演唱會，我都是很自律，能夠盡量休息、控制好飲食，『咁大個人』要識得照顧自己身體，我是好鍾意運動，因為運動完會令我感覺自己好靈活。」克己的作息令Alex長期處於揮灑自如狀態，即使演唱會臨近，他專注排舞便可演出。」近年香港不少新場館落成，杜德偉笑指先完成紅館，再考慮挑戰更大場地。

杜德偉狀態Fit爆。

杜德偉狀態Fit爆。

杜德偉狀態Fit爆。