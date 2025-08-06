蛋記星級旅行團｜泳兒帶fans玩轉東京　第一彈突擊開唱Live House

蛋記星級旅行團｜日前，泳兒（Vincy）帶着一班幸運fans組成「蛋記星級旅行團（Egg Venture Tour）」玩轉東京，這次她的「東京計劃書」第一彈，決定將廣東歌帶去日本，殺入當地著名Live House「Ruby Room」，挑戰Live House的規定：十五分鐘表演、無綵排、無sound check的情況下，突襲開唱，絕對是「玩命級」體驗！



蛋記星級旅行團（官方提供）

蛋記星級旅行團（官方提供）

出發前，泳兒自爆這次「快閃Live」全靠Kendy做「盲公竹」，「佢熟日本嘛，佢推介呢個地方俾我，我諗住橫掂都同fans一齊，不如癲一次！」原來Ruby Room每逢星期二有open mic時段，只要上網報名、自備兩首原創歌，就有機會「霸位」十五分鐘。她二話不說立即報名，又選了《花無雪》及新作《計劃書》兩首歌曲，還笑言：「報名時諗住死就死啦，最驚係冇人睇我唱歌咋。」

蛋記星級旅行團（官方提供）

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無綵排無熱身，泳兒唯有一個鐘前於酒店內跟樂手預熱。一入場直接開咪，她坦言：「因為未去過，所以本身好驚冇人睇，但既然我都計劃咗啦，都心理準備咗：『就算冇人都要照唱盡興！』」誰知一上台，發現全場逼滿人，更有不少日本觀眾隨着歌曲節奏擺動身體，嚇得她一跳。雖然短短十五分鐘，但泳兒體會深刻，「俾我感受到唔係所有嘅都可以100%plan好，或者under controlled。有時候煮到埋嚟就食啦，上到台無論有咩環境都照唱，盡量做，做到最好。」