聲秀｜泳兒搶人輸吳浩康　喬美莎點解喊？6人跌危險區導師卻手緊

聲秀|結合無綫三大經典歌唱比賽《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》及《聲夢傳奇》的歌唱大賽《聲秀》,逢周日晚8點翡翠台播映,節目由陳懿德主持。今集焦點人物,分別有在海選時已被視為「顏值擔當」的陸卓謙Jeffrey,以及澳洲華裔小姐冠軍之名參賽的靚女喬美莎Chelsea。



陸卓謙(Jeffrey)跳唱演繹《初戀》(TVB提供)

8月3日星期日播出的一集《聲秀》,繼續是7大導師(排名不分先後):蘇永康、譚耀文、劉浩龍、吳浩康、泳兒、鍾舒漫和胡鴻鈞,根據參賽者表現挑選心水學員。今集出場的13位學員演唱歌單如下:布子殷(布子)《綿綿》、陸卓謙Jeffrey《初戀》、張欣翹Luna《冷雨夜》、司徒泆Haru《Para Para Sakura》、陳芮萮(阿寶)《改造人》、喬美莎Chelsea《擋不住的風情》、趙一霖(阿霖)《記憶棉》、陳卓怡Hoonry《Pretty Crazy》、蕭凱恩Michelle《你是你本身的傳奇》、馮熙燮Ryan《給你幸福 所以幸福》、穎喬Ziva《純真傳說》、溫俊祥Johnson《反對無效》、張津銘(金鳴)《一生中最愛》。

今集焦點人物,分別有在海選時已被視為「顏值擔當」的陸卓謙Jeffrey,以及澳洲華裔小姐冠軍之名參賽的靚女喬美莎Chelsea。17歲的Jeffrey演繹《初戀》時青春洋溢、加上眼仔睩睩兼笑容燦爛,成功俘虜現場大部分導師,吳浩康更出動「王牌」紅燈搶人!由於泳兒對上一集搶柯雨霏時已用了紅燈,對此泳兒深感可惜:「佢太靚仔啦,姐姐好需要一個靚仔。」並讚嘆:「你真係食呢行飯。」吳浩康聞言即認叻搞笑謂:「紅燈係留嚟等佢(Jeffrey)架。」

泳兒今次搶人輸咗畀吳浩康,令佢相當飲恨。(TVB提供)

聲秀|Chelsea苦練《擋不住的風情》數百次

獻唱《擋不住的風情》的喬美莎Chelsea,則以一身純白性感造型登場、大晒美背及修長美腿,美好身段令人眼前一亮;而盡力配合歌曲主題展現嫵媚一面的Chelsea,還大跳火辣椅子舞,相當吸睛。完全不懂廣東話的Chelsea,在節目中透露為了參賽、練習了《擋不住的風情》至少有200至300次。對於Chelsea表現,鍾舒漫大讚:「我有睇你嘅(海選)片,今次係進步咗好多,佢嘅唱法convince到我you are being sexy,and I like that。」根據官方發布的宣傳照,Chelsea獻唱後哭至梨花帶雨、我見猶憐,想知到底發生了甚麼事?

喬美莎(Chelsea)性感獻唱《擋不住的風情》。(TVB提供)

+ 5

Chelsea喊到咁,究竟發生咗咩事?(TVB提供)

今集還有兩位選手同樣獲得不錯評價,分別是獻唱《綿綿》的布子殷(布子),及獻唱《一生中最愛》的張津銘(金鳴)。布子只唱了三句,譚耀文便急不及待撳「王牌」紅燈搶人,並直指:「聽到第三句我頂唔順,我一定要撳......我海選嗰陣已經好欣賞佢,情有獨鍾囉只可以講。」吳浩康聞言附和:「咁好嘢係多人爭嘅。」

布子殷(布子)獻唱《綿綿》(TVB提供)

譚耀文聽到第三句已經忍唔住要出「王牌」。(TVB提供)

阿譚坦言對布子情有獨鍾。(TVB提供)

聲秀|張津銘獲Hubert讚:以後的路也一起吧

獻唱《一生中最愛》的張津銘(金鳴),一開口已獲Hubert毫不猶豫按下黃燈,Hubert直指十分喜歡金鳴的聲音:「恭喜你,也辛苦你為我們帶來非常優秀的演出吧!」同樣有撳黃燈的阿譚則表示:「我好欣賞佢嘅control,佢唔係全部向前、有向後收。」

張津銘(金鳴)獻唱《一生中最愛》。(TVB提供)

上集共有2名學員跌入危險區,今集則共有6人跌入危險區,比例大增!據知今集導師忽然變得手緊,是因為手上的「學員名額」所剩無幾,以致某些優質學員亦要進入危險區。想知道最終7名導師各自會選擇哪三位潛力新星成為學員,密切期待本周日晚播出的《聲秀》。

Hubert大讚金鳴的演出很優秀。(TVB提供)

本集賽制:

每位導師擁有3個名額,4位最終未被任何導師選中的學員將會被淘汰。導師招攬學員可按紅燈/黃燈,紅燈代表「王牌特權」,如果只有一名導師按紅燈,同一位學員雖然有其他導師撳黃燈爭人,該名學員都會歸按紅燈導師旗下。假若多過一名導師按紅燈,則以「手快有、手慢冇」為準則。當有多位導師按黃燈時,學員可反選自己心儀導師。至於沒有導師按燈的學員,則會進入危險區。當所有學員演唱完畢後,名額仍未爆滿的導師,則必須從危險區中揀選學員入組。