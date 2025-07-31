聲秀｜泳兒搶人輸吳浩康　喬美莎點解喊？6人跌危險區導師卻手緊

聲秀｜結合無綫三大經典歌唱比賽《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》及《聲夢傳奇》的歌唱大賽《聲秀》，逢周日晚8點翡翠台播映，節目由陳懿德主持。今集焦點人物，分別有在海選時已被視為「顏值擔當」的陸卓謙Jeffrey，以及澳洲華裔小姐冠軍之名參賽的靚女喬美莎Chelsea。



陸卓謙（Jeffrey）跳唱演繹《初戀》（TVB提供）

8月3日星期日播出的一集《聲秀》，繼續是7大導師（排名不分先後）：蘇永康、譚耀文、劉浩龍、吳浩康、泳兒、鍾舒漫和胡鴻鈞，根據參賽者表現挑選心水學員。今集出場的13位學員演唱歌單如下：布子殷（布子）《綿綿》、陸卓謙Jeffrey《初戀》、張欣翹Luna《冷雨夜》、司徒泆Haru《Para Para Sakura》、陳芮萮（阿寶）《改造人》、喬美莎Chelsea《擋不住的風情》、趙一霖（阿霖）《記憶棉》、陳卓怡Hoonry《Pretty Crazy》、蕭凱恩Michelle《你是你本身的傳奇》、馮熙燮Ryan《給你幸福 所以幸福》、穎喬Ziva《純真傳說》、溫俊祥Johnson《反對無效》、張津銘（金鳴）《一生中最愛》。

今集焦點人物，分別有在海選時已被視為「顏值擔當」的陸卓謙Jeffrey，以及澳洲華裔小姐冠軍之名參賽的靚女喬美莎Chelsea。17歲的Jeffrey演繹《初戀》時青春洋溢、加上眼仔睩睩兼笑容燦爛，成功俘虜現場大部分導師，吳浩康更出動「王牌」紅燈搶人！由於泳兒對上一集搶柯雨霏時已用了紅燈，對此泳兒深感可惜：「佢太靚仔啦，姐姐好需要一個靚仔。」並讚嘆：「你真係食呢行飯。」吳浩康聞言即認叻搞笑謂：「紅燈係留嚟等佢（Jeffrey）架。」

泳兒今次搶人輸咗畀吳浩康，令佢相當飲恨。（TVB提供）

泳兒今次搶人輸咗畀吳浩康，令佢相當飲恨。（TVB提供）

聲秀｜Chelsea苦練《擋不住的風情》數百次

獻唱《擋不住的風情》的喬美莎Chelsea，則以一身純白性感造型登場、大晒美背及修長美腿，美好身段令人眼前一亮；而盡力配合歌曲主題展現嫵媚一面的Chelsea，還大跳火辣椅子舞，相當吸睛。完全不懂廣東話的Chelsea，在節目中透露為了參賽、練習了《擋不住的風情》至少有200至300次。對於Chelsea表現，鍾舒漫大讚：「我有睇你嘅（海選）片，今次係進步咗好多，佢嘅唱法convince到我you are being sexy，and I like that。」根據官方發布的宣傳照，Chelsea獻唱後哭至梨花帶雨、我見猶憐，想知到底發生了甚麼事？

喬美莎（Chelsea）性感獻唱《擋不住的風情》。（TVB提供）

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Chelsea喊到咁，究竟發生咗咩事？（TVB提供）

今集還有兩位選手同樣獲得不錯評價，分別是獻唱《綿綿》的布子殷（布子），及獻唱《一生中最愛》的張津銘（金鳴）。布子只唱了三句，譚耀文便急不及待撳「王牌」紅燈搶人，並直指：「聽到第三句我頂唔順，我一定要撳......我海選嗰陣已經好欣賞佢，情有獨鍾囉只可以講。」吳浩康聞言附和：「咁好嘢係多人爭嘅。」

布子殷（布子）獻唱《綿綿》（TVB提供）

布子殷（布子）獻唱《綿綿》（TVB提供）

布子殷（布子）獻唱《綿綿》（TVB提供）

譚耀文聽到第三句已經忍唔住要出「王牌」。（TVB提供）

譚耀文聽到第三句已經忍唔住要出「王牌」。（TVB提供）

阿譚坦言對布子情有獨鍾。（TVB提供）

聲秀｜張津銘獲Hubert讚：以後的路也一起吧

獻唱《一生中最愛》的張津銘（金鳴），一開口已獲Hubert毫不猶豫按下黃燈，Hubert直指十分喜歡金鳴的聲音：「恭喜你，也辛苦你為我們帶來非常優秀的演出吧！」同樣有撳黃燈的阿譚則表示：「我好欣賞佢嘅control，佢唔係全部向前、有向後收。」

張津銘（金鳴）獻唱《一生中最愛》。（TVB提供）

張津銘（金鳴）獻唱《一生中最愛》（TVB提供）

張津銘（金鳴）獻唱《一生中最愛》（TVB提供）

上集共有2名學員跌入危險區，今集則共有6人跌入危險區，比例大增！據知今集導師忽然變得手緊，是因為手上的「學員名額」所剩無幾，以致某些優質學員亦要進入危險區。想知道最終7名導師各自會選擇哪三位潛力新星成為學員，密切期待本周日晚播出的《聲秀》。

Hubert大讚金鳴的演出很優秀。（TVB提供）

Hubert大讚金鳴的演出很優秀。（TVB提供）

本集賽制：

每位導師擁有3個名額，4位最終未被任何導師選中的學員將會被淘汰。導師招攬學員可按紅燈／黃燈，紅燈代表「王牌特權」，如果只有一名導師按紅燈，同一位學員雖然有其他導師撳黃燈爭人，該名學員都會歸按紅燈導師旗下。假若多過一名導師按紅燈，則以「手快有、手慢冇」為準則。當有多位導師按黃燈時，學員可反選自己心儀導師。至於沒有導師按燈的學員，則會進入危險區。當所有學員演唱完畢後，名額仍未爆滿的導師，則必須從危險區中揀選學員入組。