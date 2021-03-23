美劇大數據｜《F1：極速求生》全球爆紅　貼身追訪揭賽車界內幕

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-23 19:00

作為影視串流平台巨頭的Netflix憑每周都有新戲新劇上架，儘管《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）最近在HBO Max推出（香港觀眾可以在Now收看），仍無懼Netflix的地位。而最新上架的F1（一級方程式賽車）紀錄片《Formula 1：極速求生》（Formula 1: Drive to Survive），極速揮低多套熱播歐美劇和大勢韓劇，登上全球榜首！

《Formula 1：極速求生》第三季於3月19日在Netflix上架。（Netflix）

《Formula 1：極速求生》上架短短4日就登上全球榜首。（FlixPatrol截圖）

除了打造多套大熱歐美劇和電影，Netflix的紀錄片亦是品質保證，當中原創紀錄片《我的八爪魚老師》（My Octopus Teacher）更有份角逐入圍第93屆奧斯卡頒獎禮最佳紀錄片。作為世界上最昂貴、速度最快、商業價值最高體育賽事的一級方程式賽車，一向都儲落大批粉絲，最新上架的《Formula 1：極速求生》第三季竟然能夠爬過大熱劇《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes）、《真愛基因》（The One）、《母女姊妹花》（Ginny & Georgia）等，短短4日便衝上全球點播排行榜榜首。

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《Formula 1：極速求生》自2019年首播以來大獲好評，紀錄片吸引之處是以車手人性化故事、刺激的第一身鏡頭運用及戲劇性的敍述手法來讓大家入戲，即使對賽車運動毫無概念的觀眾都不能自拔瘋狂追看。而共10集的第三季就聚焦於2020年F1賽季，由於新冠肺炎肆虐全球，賽事到去年7月上旬才得以在奧地利重新展開，可惜多數大賽只能以閉門形式比賽，而收錄了大量幕後花絮的紀錄片就能將賽車的刺激感帶給粉絲及觀眾。

紀錄片引起極大迴響，除了登上全球榜首，在美國、英國、澳洲、加拿大、荷蘭、冰島、德國等地區不是穩佔榜首就是打入三甲。雖然香港點播排行榜仍然被韓劇《黑道律師文森佐》和《西西弗斯的神話》包辦頭兩位，《Formula 1：極速求生》已經衝上第三位。

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